Strand dropper Nye Stavanger

Det er ikke lenger flertall i Strand for nabosamtaler med Stavanger. - Nå trengs det ro her inne, sier ordfører Irene Heng Lauvsnes, varaordfører Astrid Norland og Petter Korneliussen (Frp), de tre partiene som tidligere har vært åpne for Stavanger.