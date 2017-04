Styremedlem: - Selvfølgelig skal folk få lov til å bruke hijab

Det melder NRK Rogaland.

– Det blir ikke noe hijabforbud, det er helt klart, sier styremedlem Thomas Middelthon til NRK.

Han sier videre at styret ikke har tenkt å lage noe mer bråk rundt saken.

– Ingen bør ha angst for verken å miste jobben eller å bruke hijab. Det er ikke forbudt i dag og vi forholder oss til avgjørelsen i Likestilling- og diskrimineringsnemnda. Selvfølgelig skal folk få lov til å bruke hijab så lenge det er lovlig, sier Middelthon til Aftenbladet.

Trolig ikke til retten

Likestillings- og diskrimineringsnemnda har slått fast at uniformsreglementet ved Blidensol sykehjem er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion. Sykehjemmet har tre måneder på seg til å vurdere om de vil ta saken videre til retten.

– Jeg tviler på at vi vil gjøre det, og tror ikke vi har noen særlig sjanse i retten, sier Middelthon.

– Hva betyr det?

– Det bør bety at kommunen kan beholde det prisbelønte sykehjemmet de har i dag. Det er godt drevet i dag og vil fremdeles drives godt, sier han.

Sa opp driftsavtalen

På bakgrunn av hijabforbudet, og flere andre forhold, varslet Stavanger kommune i april at de ville si opp driftsavtalen med Blidensol sykehjem. Det betyr at sykehjemmet ikke lenger vil være tilknyttet Stavanger kommune når oppsigelsestiden på to år er over. Alle pasientene må flyttes til andre sykehjem. Stavanger kommune har vært klar på at de i perioden frem til oppsigelsen trer i kraft vil følge nøye med på driften av sykehjemmet.

– Betyr dette at det er en mer forsonende linje fra dere, Middelthon?

– Det har vært en forsonende linje hele tiden, sier han.

– Tror du dette vil endre kommunens avgjørelse?

– Det bør det gjøre. Det er kommunen som har hauset opp denne saken og skapt frykt hos de ansatte, mener han.

– Er ikke dette styrets egen skyld?

– Nei, absolutt ikke, sier Middelthon.

Trøtt av styret

Thomas Middelthon sier han begynner å bli trøtt av å sitte i Blidensol-styret.

– Jeg håper for Blidensols egen skyld at dette roer seg ned. Eventuelt kan styret ønske å bli skiftet ut.

– Ønsker de det?

– Vi vil se an hvordan det går. Mange er trette av dette, og ikke bare på grunn av denne saken. Selv er jeg nesten 81 år gammel. Jeg regner med jeg vil stå valget ut, men regner med jeg vil takke for meg det nærmeste året, sier han.

Middelthon sier det ikke er planlagt noe ekstraordinært årsmøte, og at neste styremøte er planlagt i juni.

I dag sier Per Haarr, direktør for oppvekst og levekår i Stavanger kommune, til NRK at dette åpner for ny dialog med sykehjemmet.

– Styret må gå

Geir Amundsen, som de siste årene har ledet sammenslutningen Ideelle sykehjem i Stavanger, sa til Aftenbladet like før påske at hvis Blidensol skal reddes, må styret gå.

– En ting er hijabforbudet (som ingen andre sykehjem har) - men styret har siden maktet å komme i konflikt både med ledelsen av sykehjemmet, egne ansatte, kommunen som oppdragsgiveren og betaler for hele driften, offentlige etater som Likestillings- og diskrimineringsombudet og Arbeidstilsynet. De nekter å rette seg etter det både oppdragsgiver og offentlige etater pålegger dem, og går i stedet for i «krig» med disse og ser seg selv som utsatt for «heksejakt», utdyper han.

Forbudt

Styret ved Blidensol sykehjem vedtok i september i fjor at alle ansatte som er i kontakt med beboerne, skal bruke arbeidsantrekk som er utlevert fra sykehjemmet og det er ikke tillatt å bruke religiøse eller politiske plagg som hijab eller palestinaskjerf.

En kvinne som er ansatt ved sykehjemmet, og som selv bruker hijab, klaget hijab-forbudet ved Blidensol sykehjem inn for Likestillings-og diskrimineringsonbudet (LDO). Der fikk hun medhold. Saken ble anket til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. De slo fast at uniformsreglementet til Blidensol sykehjem er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion.