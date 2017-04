Syklist skadet under sykkelritt

Ulykken, som skjedde på Tjelta i Sola, ble meldt like før klokken 12 søndag formiddag.

Politiet melder at ulykken inntraff under sykkelrittet «Spinnsprinten» og at syklisten er hentet av ambulanse.

– 15-årig gutt kjørt til SUS, skadeomfanget er uavklart. Årsak til velt kan skyldes uoppmerksomhet fra syklistens side, opplyser operasjonsleder Henning Andersen ved Sør-Vest politidistrikt.

Andre saker på Aftenbladet.no nå:

Agder: E39 stengt etter steinras

16-åring slått medvitslaus på Kvernaland

Familien på Hinna reddet utsikten med flate funkistak

Bilen «sladret» på fyllekjører - politiet rykket ut og fant ham

Gjestene var invitert i barnedåp: Her forstår faren at datteren skal gifte seg i dag