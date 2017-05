TS-medarbeidere trodde de jobbet for Dale-selskapet

Stangeland Maskin ble engasjert for å rive det gamle huset som stod på tomten der Svend Erik Haavik skulle bygge sin nye bolig. I en rapport om rivingen av huset skriver Stangeland Maskin at de jobber for Dale Eiendomsutvikling AS på Dale-sjefens private eiendom.