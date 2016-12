Tango legger ned nattklubben

Daglig leder Tommy Oppedal Raanti legger overfor Aftenbladet ikke skjul på at de dårlige tidene i 2016 er en medvirkende årsak til nedleggelsen. Nyttårsaften blir siste kvelden/natten for Tango Cocktail Club.

– Det skal vi ikke skyve under teppet. Vår bransje er presset i alle ledd for tiden, 2016 har vært et år der resultatet av nattklubbdriften ikke har vært slik vi skulle ønske. Derfor har vi valgt å avvikle nattklubben for heller å fokusere på det vi kan best, nemlig restaurantdriften, sier Raanti.

– Heldigvis har vi hatt kontakter i bransjen i Stavanger som gjør at nye drivere skal inn i nattklubbdriften. Dette skjer allerede i februar, noe vi er veldig glade for, sier Raanti.

Det er Broremann Bar, med Jesper Rosvall i spissen, som skal overta driften av lokalene.

– Jeg vet ikke så mye om hvilket konsept de vil legge seg på. Det må de nesten fortelle selv. Sett fra vår side er vi i hvert fall veldig fornøyd med at det fortsatt blir nattklubb i lokalene, sier Raanti.

Tango takker på Facebook alle ansatte, DJ’er og gjester som gjennom årene har bidratt til god stemning på Tango Cocktail Club.