Tidligere influensa enn sist vinter

Influensasesongen har rammet hardt denne julen. Bare ved Ahus på Lørenskog var 45 pasienter innlagt samtidig i romjulen.

Stigende kurve

– Vi har hatt en jevnt stigende kurve når det gjelder innleggelser også ved SUS, helt siden uke 42. Da var det 1–2 innlagte pasienter. I ukene før jul var det 21 innlagt i uke 49 og 11 i uke 50. De siste tallene er ikke klare ennå, men det er innlagt pasienter med influensa på ulike avdelinger: Det er imidlertid ikke så høye tall at det er noen dramatikk, sier smittevernoverlege Jon Sundal ved SUS.

Det er et gjennomgående trekk at bølgen av influensatilfeller har kommet tidligere nå i vinter enn den gjorde for ett år siden.

Flest eldre

– i år er det gjennomgående influensaen med navnet H3N2 det dreier seg om. I fjor var det tre andre virus som skapte størst problemer, sier Sundal.

– Hva må til for at influensasykdom fører til sykehusinnleggelse?

– Noen pasienter blir svært dårlige og greier ikke å ta til seg næring. Det kan også være tilfeler der vi ikke er helt sikre på diagnosen. Det kan være lungebetennelse. Det kan være influensa. det kan også være begge deler. Det er også slik at eldre personer gjennomgående blir sykere enn de som er eldre, sier Sundal.