Den første overtredelsen skjedde på Kverneland i Time kommune klokken 23.00 torsdag kveld. En mannlig sjåfør på 24 år ble anmeldt av politiet for å ha kjørt 78 km/t i 40-sonen.

To timer senere, like over klokken ett, ble et nytt førerkort beslaglagt. Denne gang på E39 i Bjerkreim kommune. Utrykningspolitiet stoppet nok en 24 år gammel sjåfør. Han ble målt til 107 km/t i 80-sonen.

Førerkortet til mannen ble beslaglagt grunnet for mange prikker.

På RV 13 i Strand kommune ble en 38 år gammel mann stanset av utrykningspolitiet for mistanke om promillekjøring.

Mannen ble nødt til å avgi blodprøve. Han ble også anmeldt etter hendelsen.

