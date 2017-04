To episoder med vald natt til laurdag

Natt til laurdag melde Sør-Vest politidistrikt om to episoder med vald:

Ved Kleppekrossen vart ein mann pågripen for å ha vore valdeleg mot ein annan mann, noko som resulterte i at fornærma fekk eit kutt over eine auget. Dette hende i 2- tida.

I underkant av ein time seinare vart ein mann slått i andletet ved Torget i Egersund. Mannen vart lettare skada.

– Ingen er pågripne, men vi har gode spor i saka, skriv politiet på Twitter.

Politiet har også utført nokre få bortvisingar og gitt munnlege åtvaringar. Utover dette skildrar dei natta som «stille og roleg».

Vogntog fikk problemer, lange køer på motorveien

Tre biler kolliderte på Forusbeen

Taubåt slept til Buøy etter lekkasje