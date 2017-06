To til sykehus med hjerte- og lungebehandling

To menn, en i femtiårene og en sekstiårene, er transportert til Stavanger Universitetssjukehus (SUS). En av dem skal ha fått hjertestans ved Frøylandsvatnet under lørdagens sykkelritt.

Odd Skjærseth, som er styreleder og rittleder i Nordsjørittet, sier til Aftenbladet at hendelsene skjedde i 13.30-tiden.

– Jeg kan bekrefte at vi har hatt to tilfeller av hjerte- og lungebehandling langs løypen. Begge de to er menn og begge er sendt til SUS hvor de nå får behandling, sier Skjærseth.

Rittlederen forteller videre at begge de rammede sine familier er varslet.