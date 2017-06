Tømmer pungen for Trollpikken

Klokken 13.15 var beløpet til «Trollpikken skal gjenreises» kommet opp i 89.047 kroner.

– Oppslutningen om innsamlingsaksjonen har vært fantastisk, sier initiativtaker Kjetil Bentsen.

På overtid

– Vi satte i gang søndag kveld klokken 20.00, i regi av Dalane Kyststi. Alle har vært veldig positive. Det er egentlig ikke mulig å opprette slike innsamlingsaksjoner i helgene, men DNB gjorde et unntak og kalte inn folk på overtid. Det setter vi stor pris på, sier Bentsen.

Han er ikke bare imponert over beløpets størrelse, men minst like mye over antallet bidragsytere.

Søndag midt på dagen var antallet kommet opp i 538..

Fullt kjør

– Det viser at denne saken engasjerer, sier en optimistisk Kjetil Bentsen.

Han hadde sitt svare strev med å håndtere mediatrykket lørdag etter at en gruppe joggere oppdaget vandalismen tidlig lørdag morgen.

– Jeg fikk 63 telefoner i går, så det gikk i ett, sier han,

En av de mest oppløftende samtalene var med entreprenør Sverre Garpestad, som mener det skal går greit å gjenreise den struttende fjellformasjonen.

Helikopter?

– Vi skal opp dit på mandag for å se på mulighetene. Skal vi gjøre dette, vil det enkleste være å frakte inn anleggsutstyret med helikopter, sier Bentsen.

Det er leie av helikopter som vil koste mest penger i en slik operasjon. Skulle det mot formodning bli penger til overs fra innsamlingsaksjonen, vil de bli brukt til tilrettelegging i området rundt attraksjonen.

Politiet har ennå ikke vært på åstedet, og venter nå til mandag med å sende folk til fjellområdet der Trollpikken ligger.

Ikke prioritert

– Ideelt sett skulle vi gjerne vært der oppe alt lørdag morgen, for å sikre de spor som måtte være i området. Men det hadde vi bare ikke anledning til, sier operasjonsleder Brit Randulff ved Sør-vest politidistrikt.

– Lørdag ble det tatt en beslutning om å vente til mandag, og ikke prioritere denne saken i helgen. Dette ut fra hensynet til både bemanning og beredskap, sier Randulff.