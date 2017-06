Tørt på Mods-festen i kveld

– Det er et nedbørsområde på vei inn mot Vestlandet i løpet av kvelden, men det ser ikke ut til å nå sør for Boknafjorden, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk Institutt, Tone Christin Thaule til Aftenbladet.

Det er imidlertid ingen grunn til å kle seg for lett for sør-rogalendinger som skal være utendørs i kveld. Ifølge Thaule er det fare for lavt skydekke og dis. Temperaturene vil falle ned mot 13 grader før Morten Abel og de andre Mods-medlemmene går av scenen ved 23-tiden.

Også artister og publikum som skal delta på Byfest1 i Haugesund lørdag vil i stor grad slippe unna regnværet. Først langt ut på kvelden ser det ut til å begynne å dryppe på Haugalandet.

Også på dagen søndag vil det trolig bli oppholdsvær i Sør-Rogaland, men langtidsvarselet gir ingen grunn til å pakke frem badebuksen for andre enn de aller tøffeste blant oss.

– Det skal bli kaldere de neste dagene. Fra mandag og utover i uken vil makstemperaturen på dagtid ikke komme høyere enn 14 grader. Det blir vind fra nordvest, og bygevær, sier Thaule.

