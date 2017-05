Tre NM-medaljer til Rogaland i pole sport

Lørdag var det duket for historiens fjerde norgesmesterskap i den relativt unge sporten pole sport. Fem av utøverne som konkurrerte under NM er hjemmehørende i Rogaland.

Linn Marie Pickard, som driver Prana Pole studioet i Stavanger sentrum, har selv et NM-sølv på CV-en. Hun er strålende fornøyd med venninnenes innsats.

– Hui Yin Low tok gull i semiprofesjonell-kategorien i pole artistic og Gøril Synnøve Johansen tok bronse i samme klasse. Ellie Roseanne Conner hadde meget tøff konkurranse i eliteklassen i pole sport, men slo til med en råsterk andreplass. Med sølvet er hun sikret billett til VM som avvikles i Nederland i månedsskiftet juni/juli, sier Pickard.

Første gang

I år var det første gang at det ble konkurrert i pole artistic under NM. Pole artistic er ifølge Pickard en mykere og mer kunstnerisk utgave av pole sport.

– Denne disiplinen oppfordrer til kreativitet og kunstnerisk tolkning av musikk og tema. Temaet for Yin sin dans tok inspirasjon fra filmen Sucker Punch, mens Gøril hentet sin inspirasjon fra Disney-filmen Frost.

Leserbilde

Conner, som konkurrerte i eliteklassen i den tradisjonelle pole sporten, er nå nummer 16 på verdensrankingen. Regina Pasta, som også er hjemmehørende i Rogaland, kom på sjetteplass i pole artistic.

Både Low, Conner og Johansen er instruktører i Pickards studio i Stavanger.

– Her kan man lære pole sport og dans, aerial hoop, som er en form for luftakrobatikk i ring. Vi har også yoga og fleksibilitetstrening, sier Pickard, som sier at sporten fortsatt vokser.

Imponerte i debuten

I dag er det rundt 40 elever på Prana Pole studioet.

En av dem, Lene Kristin Grassdal, konkurrerte i amatørklassen i pole sport i NM.

– Hun kom på ellevteplass og var strålende fornøyd etter sin første konkurranse, sier Pickard.

I helgens NM konkurrerte totalt 47 damer og menn.