Truet Kiwi-ansatt med kniv

Politiet fikk sent torsdag kveld melding om at to unge menn hadde truet en ansatt ved Kiwi Tasta med kniv. Hendelsen skal ha skjedd like før klokken 23.

– De to var på vei bort fra butikken da de ble konfrontert i forbindelse med et tyveri. Den ene av de to skal da ha trukket kniv mot den ansatte, sier operasjonsleder Victor Jensen ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

Han opplyser at den Kiwi-ansatte ikke skal ha blitt skadet i episoden.

Bevæpnet politi

Politiet leter nå etter de to mennene med flere patruljer.

– Patruljene er bevæpnet på bakgrunn av at det ble brukt kniv til å true med, sier Jensen.

Gode vitnebeskrivelser

Han opplyser at politiet har fått meget gode beskrivelser av de to unge mennene.

– Vi har allerede sikret oss overvåkningsbilder av de to, disse bildene er sendt ut til patruljene.

Pågrepet på utested

Ved 23.45-tiden melder Jensen at vedkommende som truet med kniv er pågrepet på et utested i Stavanger sentrum.

– Det ble en utagering i forbindelse med pågripelsen, men verken siktede eller politibetjentene ble skadet i konfrontasjonen, sier Jensen til Aftenbladet ved 23.55-tiden.

Han opplyser at den 18 år gamle mannen er kjent av politiet fra liknende hendelser tidligere.

– Leter dere fortsatt etter den andre personen?

– Den som truet aktivt og var i besittelse av kniven, er pågrepet. Den andre personen har hatt en annen rolle, men vi ønsker likevel å komme i kontakt med ham også. Det viktigste var at vi fikk kontroll på mannen som truet med kniv, sier Jensen.

Andre saker på Aftenbladet.no nå:

Politibetjenter skutt i Paris - én drept og én såret

Merkelig parkering ved Mosvatnet

940 personer vil inn på samme studium som Somaya og Daniel, men kun 275 får plass

Skanska halverer staben i Stavanger

Dødsulykke da bjelke løsnet ved Hydro Karmøy