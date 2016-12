Turgåere funnet etter leteaksjon i Forsand

Oppdatering klokken 20:00:

Politipatruljer, en hundepatrulje og et lag fra Norsk folkehjelp bidro i leteaksjonen som førte til at de to turgåerne ble funnet ved 20-tiden søndag kveld.

– De savnede er funnet av politiet og frivillige. De er i god form og ble fraktet ned fra stedet ved hjelp av en firehjuling, forteller Olaug Bjørnsen, operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.

De skal ikke ha behov for tilsyn av helsepersonell, opplyser politiet til Aftenbladet.

Dette skjedde:

– Vi er i ferd å sette i gang en leteaksjon etter to turgåere som har gått seg vill. Vi har politipatruljer, en hundepatrulje fra Stavanger og et lag fra Norsk folkehjelp på vei, sier Bjørnsen.

Hun opplyser at det var turgåerne selv som tok kontakt ved 16.30-tiden. Da var det mørkt i området og de fant ikke tilbake til stien. De gjorde et nytt forsøk, men ved 17-tiden kontaktet de politiet igjen og ba om bistand.

– Vi er i dialog med dem og har funnet koordinatene for der de befinner seg. Så vi regner med at vi skal få hentet dem ned, sier Bjørnsen.

De to turgåerne skal være i god fysisk form og ha med seg ekstra klær.

