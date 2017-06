Vannscooter funnet drivende ved Sølyst - full utrykning

Kystvakten deltar med to båter, brannbåt og politibåt rykker ut etter at en vannscooter er funnet drivende ved Sølyst mandag kveld. Også et Sea King-redningshelikopter er satt inn i søket.

Det er også en del småbåter med i søker, som foregår først og fremst mellom Hundvåg og Vassøy.

Vannscooteren er av merket Sea-Doo, og er ifølge politiet sort og oransje med hvit sal.

– Vannscooteren er nå tatt om bord i kystvaktens fartøy. Politibåt og en lettbåt fra brannvesenet søker i sjøen, rapporterer Aftenbladets fotograf på stedet, Fredrik Refvem.

– Vi leter hovedsakelig på sjø, men i en viss utstrekning også i strandkanten i nærheten av funnstedet, sier operasjonsleder Toralv Skårland til Aftenbladet.