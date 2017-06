Vannscooteren som ble funnet drivende var stjålet

Operasjonsleder Olaug Bjørnsen sier at søket etter eventuelle personer vil fortsette utover natten.

Hun bekrefter at vannscooteren var stjålet.

– Eieren har sagt til oss at farkosten lå den der den skulle senest søndag, sier Bjørnsen.

Kystvakten deltar med to båter, brannbåt og politibåt rykker ut etter at en vannscooter er funnet drivende ved Sølyst mandag kveld. Også et Sea King-redningshelikopter er satt inn i søket.

Det er også en del småbåter med i søker, som foregår først og fremst mellom Hundvåg og Vassøy.

Vannscooteren er av merket Sea-Doo, og er ifølge politiet sort og oransje med hvit sal.

Fredrik Refvem

– Vannscooteren er nå tatt om bord i kystvaktens fartøy. Politibåt og en lettbåt fra brannvesenet søker i sjøen, rapporterer Aftenbladets fotograf på stedet, Fredrik Refvem.

– Vi leter hovedsakelig på sjø, men i en viss utstrekning også i strandkanten i nærheten av funnstedet, sier operasjonsleder Toralv Skårland til Aftenbladet.

kl 2017 ble følgende vannscooter funnet drivene sør av Steinsøy/Stavanger. noen som kjenner til denne - Ring politet 02800 eller HRS pic.twitter.com/KMZcPIBESz — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) June 12, 2017