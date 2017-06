Vannskuter: Sandnes vil ikke være med på begrensninger

Ryfylke friluftsråd vil jobbe for at kommunene her i distriktet samordner de nye vannskuterforskriftene. Ja, det er viktig, mener Stavanger, Finnøy og Strand. - Ikke hvis det fører til begrensninger, sier varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) i Sandnes.