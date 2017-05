Væpnet aksjon på Hommersåk

– Vi har fått melding om at det er skutt inne i et hus. Det første til at politiet bevæpnet seg. Vi har kontroll på situasjonen og holder på med avhør av flere personer, opplyser operasjonsleder Karstein Tendenes ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

Flere tipsere melder om at det er et stort oppbud av politi og ambulanse på stedet.

– Vi vet ikke hva som har skjedd eller om det er avfyrt skudd, men vi har fått melding om at det er hørt skudd, sier Tendenes.

Politiet fikk melding kl. 19.21.