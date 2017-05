Været: Nyyyyt denne lørdagen!

At denne lørdagen blir en herlig værdag her i Rogaland, det vet allerede alle vi som befinner oss i fylket, og har stått opp. Sola skinner, temperaturen er sommerlig, brisen er silkeaktig.

Men hvor lenge vil det vare?

Bare litt tåke

– Ut denne dagen, ifølge vakthavende meteroloog Gunnar Livik i værvarslingen for vestlandet hos Meteorologisk Institutt (MI).

– Lørdagen blir flott i hele fylket, med temperatur på godt over 20 grader, sørøstlig frisk bris og sol. I morges var det riktignok en del tåke langs kysten nord for Boknafjorden, på grunn av fuktige luftstrømmer til havs. Den lettet med sola, men det ser du til at den kan komme tilbake i perioder utover dagen og kvelden. Og kommer tåka, synker også temperaturen, sier Livik.

Men så. Dessverre.

Utover lørdagskvelden går vinden over til liten kuling. Og den bringer med seg nedbør. Allerede i natt vil de første skyene og bygene komme, ifølge Livik. De kan være intense, men av kort varighet, slik at den totale nedbørsmengden ikke blir så stor.

Søndagstorden

Bygeværet vil prege hele søndagen, og med regnet synker også temperaturen gradvis. Livik ser ikke bort fra at det også kan komme tordenbyger søndag.

Kristian Jacobsen

Utover neste uke da. Har vi noen flere fine sommerdager i vente?

– Oversikten jeg har nå gjelder også neste helg, og foreløpig er det ikke noen flere sommerdager i sikte. Temperaturen vil igjen legge seg rundt 10 grader. Men det kan bli mye opphold, og kanskje litt sol. Men vil gjerne understreke at prognosene er svært skiftende for tiden, så dette kan endre seg, sier Livik.