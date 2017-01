Et tre sperret i morgentimene veien på Revheim, men ellers gjorde ikke stormen som var meldt natt til onsdag store skader.

Et veltet tre sperret Ragbakken på Revheim slik at kjøretøy må kjøre opp på fortauet for å komme forbi.

«Kommunen tar seg av opprydningen», meldte politiet klokken halv sju onsdag morgen.