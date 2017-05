Verdenskjent pilot fløy ulykkeshelikopteret

Quentin Smith - også kalt «Captain Q» - har en høy stjerne blant helikopterentusiaster. Han er en kjent pilot og en ettertraktet instruktør, skriver Bergens Tidende.

To utskrevet

Onsdag kveld styrtet han i sjøen med et helikopter like utenfor Elsesro i Sandviken.

– Da redningsmannskapet kom frem så de to personer sitte på de gule flottørene på undersiden av helikopteret, og en tredje person ligge over en av flottørene, sa operativ leder, Simon Ravn, i Bergen sjøredningskorps.

Denne personen, en 57 år gammel mann, er fremdeles kritisk skadet.

De to andre mennene ble torsdag utskrevet fra Haukeland. Den ene er en 62 år gammel mann. Den andre er Quentin Smith, får BT opplyst. BA skriver at de har fått bekreftet fra norske og engelske kilder at det var Smith som fløy ulykkeshelikopteret onsdag kveld.

Første til Nord- og Sydpolen

Smith har fløyet jorden jorden rundt i helikopter to ganger, og allerede som femåring steg han inn i et helikopter for første gang. Det skriver den britiske avisen Daily Mail.

Han er også den første som har flydd til både Nord- og Sydpolen i helikopter. Han begynte å jobbe som privatpilot da han var 17 år, og fikk pilotlisens som 20-åring, skriver avisen.

– Aldri kjedet meg i helikopter

Smith skal også ha vunnet den akrobatiske helikopterkonkurransen «Aerobatics World Champion» to ganger.

– For meg har helikopteret vært en felle i livet mitt. Jeg har alltid vært oppslukt av hvor vakre de er, og jeg har nesten aldri kjedet meg i ett. Kun én gang, og det varte i 20 sekunder, sier han i en video produsert av firmaet hans, HQ Aviation.

I løpet av sin karriere skal han ha havnet i flere alvorlige ulykker. Den verste skal ha funnet sted utenfor Antarktis, da han måtte hoppe ut av helikopteret sitt, og havnet i det iskalde Atlanterhavet.

Får ros

I sosiale medier har 53-åringen lagt ut flere bilder og videoer der han selv flyr helikopteret som onsdag kveld havnet i sjøen på Sandviksflaket. Helikopteret er av typen Airbus H125, som er en svært populær helikoptertype.

I en ulykkesppdatering fredag ettermiddag skriver Havarikommisjonen at piloten oppdaget presenningen, eller trekket, som kom opp mot helikopteret:

«(…) han forsøkte å løfte helikopteret unna ved å stige. Trekket traff likevel rotordisken. Deretter synes helikopteret å ha kommet ut av kontroll. Det roterte om sin egen akse og fortsatte bakover bort fra yachten før det traff sjøen med halen først», heter det.

Idet han styrtet rakk piloten å utløse pontongene som gjorde at helikopteret ikke sank. Nå får Smith ros for hvordan han håndterte den dramatiske situasjonen.

– Hans kunnskap om å manøvrere helikopteret gjorde at ikke skadene ble langt verre, sier undersøkelsesleder Hans Herdahl i Havarikommisjonen til BA.