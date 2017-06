Vil ha 2000 nye boliger, bystrand og togstopp i Luravika

Et helt nytt boligområde foreslås etablert i Luravika. Foreløpig er dette en skisse til hvordan bortimot 4500 mennesker kan få sine hjem i denne delen av Sandnes. Og nå skal et nytt togstopp for Jærbanen på Lura utredes på nytt.