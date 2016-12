Vinden skaper trøbbel på Sola

Pressetalsmann Lasse Vangstein i Avinor forteller at ekstremværet har gjort det nødvendig å finne nye løsninger på Sola. Innenlandsgatene ligger mye mer i le for vestaværet enn de gatene som utenlandstrafikken vanligvis benytter.

– Det som har skjedd er at et fly fra Amsterdam har blitt dirigert inn til en innenlandsgate, og at passasjerene fraktes derfra med buss slik at de kommer dit de skal, nemlig til utenlandsterminalen med tollklarering og det som hører med der, sier Vangstein.

– Ellers går flytrafikken stort sett som normalt på Sola. Med to rullebaner i ulike retninger er vi mye mindre utsatt for problemet med sidevind enn for eksempel Flesland, sier Vangstein.

