Så ble det ikke sommer denne uka heller

Et tilbakeblikk på været denne uka gir svært få høydepunkter. Grått, lave temperaturer og konstant fare for nedbør er stikkord.

Været som var

– Det begynner grått og vått, kunne vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen ved Vervarslinga på Vestlandet konstatere mandag morgen. Tirsdagen fulgte på med liten kuling. Onsdag og torsdag kunne solen til tider glimte fram fra skyene. Fredag ligger regnbygene konstant og truer, og det skal kanskje bli torden. I kveldingen kommer oppholdsværet, som igjen skal holde seg om lag et døgn. Deretter er det bare å finne fram paraplyen.

Vanlig med kald juli

Det er neppe noen trøst, men som vi skrev tidligere i uken, så taler ikke fortidens tall for en varm juli. I 2007 var det for eksempel ingen sommerdager denne måneden, altså dager med over 20 grader. Til nå i juli er den varmeste temperaturen målt til 18,9 grader, men selv den dagen lå gjennomsnittet på slunkne 14 grader.

– Det har vært en kjølig sommer, ja, sier meteorolog Gunnar Livik ved Vervarslinga på Vestlandet.

Håp for Gladmaten

Meteorologen påpeker at neste onsdag og torsdag kan det snu noe. Da blir det litt varmere. Litt.

– Det vil ligge rett rundt 20 grader, sier Livik.

I Ryfylke vil det bli enda varmere, kanskje helt opp mot 23–24 grader. Dette lover bra for Gladmatfestivalen, og det virker kanskje som de i år som i fjor har kapret seg en av de beste sommerukene.