Nå starter byggingen av de nye bomstasjonene på Nord-Jæren

De første bomstasjonene som blir satt opp er alle nær Forus, i Sola kommune: Moseidsletta, Røynebergveien og Åsenveien.

- Vi starter på disse tre bomstasjonene i neste uke, opplyser byggeleder Solveig Espedal Walskaar i Statens vegvesen i en pressemelding.

SJEKK BELIGGENHETEN: Her kommer 38 nye bomstasjoner

Entreprenøren som skal bygge bomstasjonene er Nordbø Maskin AS. I tillegg til Nordbø Maskin skal firmaet Kapsch levere selve bomstasjonsutstyret. De kommer til å arbeide på bomstasjonen etter at gravearbeidet til Nordbø er ferdig.

- Bomstasjonene ser ikke ut som dagens bomstasjoner, de får en mast i stedet for tre, slik mange har i dag, sier Walskaar.

Statens vegvesen

Bomstasjonene skal bygges i løpet av det neste året. Statens vegvesen gjør flere tiltak for at det skal skje så raskt og smidig som mulig.

- Vi kan ha behov for å arbeide noen netter, for å bli raskere ferdig og for å unngå for mye trafikkproblemer i området på dagtid. Da varslar vi i såfall naboer på forhånd, opplyser Solveig Espedal Walskaar.

Del av Bypakke Nord-Jæren

Til sammen 38 nye bomstasjonar skal bygges i Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg. Bomstasjonene kommer fordi Bypakke Nord-Jæren er vedtatt som ny bompengepakke på Nord-Jæren.

Bomstasjonene blir satt opp som tette ringer rundt viktige reisemål: Stavanger sentrum, Forus, Sandnes sentrum, Risavika og Sola flyplass. I tillegg kommer det bomstasjoner på grensen mellom Stavanger og Randaberg.

Ingen skal betale bompenger i de nye bomstasjonene før høsten 2018. Når dette skjer, blir dagens bomstasjoner fjernet.

På bypakken.no finner du nøyaktig plassering for alle bomstasjonene.