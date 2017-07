– Budskapet og politikken er alltid viktigst, men sosiale medier kan bli avgjørende og være det som gjør at et parti henter noen flere stemmer som kan tippe alt til slutt, sier Løkke.

– Mange faktorer kan ha betydning i et valg, men det er lettere nå, enn noen gang, å se hvilken avgjørende rolle sosiale medier kan spille på valgresultatet, sier Civita-rådgiveren.

– Du får ikke noen som misliker Høyre eller Frp, til å stemme Høyre eller Frp. Men på marginen, når vi snakker om utslagsgivende forskjeller på 0,1 eller 0,2 prosentpoeng, kan det helt klart være utslagsgivende, sier Løkke.

I et nytt notat fra tankesmien Civita ser Løkke nærmere på «Donald Trump-koden» og drøfter forholdet mellom medier og demokrati «i populismens tidsalder» etter USA-valget i fjor. Civita beskriver seg selv som en uavhengig, liberal tankesmie.

– Hva har norske politikere å lære av Donald Trump?

– Godt spørsmål. Det er mye de ikke burde lære av ham. USA er så forskjellig fra Norge, men jeg kan si dette: Grunnen til at Trump får så stor oppslutning, er at du sjelden føler deg dum når du hører han snakke. Det er sannsynligvis mulig for norske politikere å få til også, uten å kommunisere alt det andre som Trump står for, sier han.

Ga råd til Erna Solberg

Løkke hadde sosiale medier som ansvarsområde da han var kampanjerådgiver for Høyre før stortingsvalgkampen i 2009.

Han var rådgiver for Høyres kandidater, inkludert Erna Solberg.

– En av de første tingene vi gjorde var å gi Erna en plattform på Twitter og Facebook. Det var hun litt skeptisk til i starten, fordi hun forståelig nok hadde knapt med tid. Men hun sa seg villig til å prøve. Rett før valget ble hun kåret av VG til valgkampens «Twitter-dronning».

– Har bruken av sosiale medier endret seg siden da?

– Når du er statsminister, har du begrenset med tid, selv om du jo har en amerikansk president som bruker mye tid på å skrive Twitter-meldinger. Mitt inntrykk er at Erna Solberg liker den direkte kontakten, og antagelig vil hun godkjenne alle publiseringer i hennes navn på sosiale medier. At Høyre også kjører egne folkemøter på Facebook, viser hvor stor betydning sosiale medier etter hvert har fått.

– Er utviklingen en fordel for små eller store partier?

– Både og. Ressurser vil langt på vei definere mulighetene. De største vil derfor ha bedre muligheter, men også mindre partier kan nå mange velgere via sosiale medier. Det er i hvert fall lettere enn da journalister var «portvoktere» for den offentlige samtalen, sier han.

Løkke påpeker at sosiale medier gjør det enklere å treffe definerte målgrupper ved å målrette et budskap på en helt annen måte enn før.

– Dette gjennom å skille ut alder, kjønn, geografi, hva folk liker og interesserer seg for, og så videre. Det synes åpenbart at relevansen og treffsikkerheten er større på sosiale medier enn det har vært mulig å oppnå gjennom tradisjonelle annonser i aviser og på TV, sier han.

– Ap trolig best rustet digitalt

Løkke minner om at Arbeiderpartiet i tidligere valg har vist en evne til å løfte seg i løpet av valgkampen.

– Arbeiderpartiet har desidert mest ressurser og er antakeligvis best rustet digitalt. Hvis de greier å hente noen prosentpoeng via sosiale medier, kan det ha en avgjørende effekt. I så tilfelle sier det også noe om tidsånden, betydningen sosiale medier har fått og den relativt merkbare tilbakegangen for journalistikken som sådan, sier han.

– I 2008 var sosiale medier noe helt annet. Nå er disse helt integrert i kjernevirksomheten og kommunikasjonen til partiene. Sånn sett er det vanskelig å si at man har vunnet valgkampen på sosiale medier hvis man ikke vinner valget.

Under press

Løkke mener internett og sosiale medier er den mest fundamentale endringen innen medieteknologi siden boktrykkerkunsten ble oppfunnet av Johann Gutenberg på 1400-tallet.

– Jeg tror det første store glimtet av den medietekniske revolusjonens betydning for et valg kommer nå. Tenk bare på hva det vil bety om ti år, sier han.

Civita-rådgiveren mener det ikke finnes noen garanti for at forholdsvis robuste demokratier i Europa og USA forblir nettopp det.

Spesielt er den medieteknologiske utviklingen bekymringsfull, mener Løkke.

Han konstaterer at medienes rolle som garantist for demokratiet, er under press på flere måter:

Undersøkelser viser at mediene har historisk lav tillit.

Avisenes tradisjonelle forretningsmodell, basert på abonnement og annonser, er under press.

Reduserte inntekter gjør det vanskeligere å finansiere uavhengig og kritisk journalistikk.

Politikere kan via internett kommunisere direkte med velgerne via sosiale medier, som igjen svekker journalistenes betydning vesentlig.

Sosiale medier gjør det mulig å filtrere nyheter slik at man lettere ender opp i såkalte filterbobler eller ekkokamre der man unngår motforestillinger.

Den medieteknologiske utviklingen har gjort det lettere å lage og spre såkalte falske nyheter, altså nyheter som bevisst forsøker å lure mottageren.

Fake News Media

I det ferske Civita-notatet skriver Løkke at det aldri før har blitt uttrykt «så fiendtlige holdninger mot pressen» som fra den nåværende amerikanske administrasjon» i Det hvite hus.

Det undergraver ifølge Løkke en allerede tynnslitt tillit til mediene.

«(...) tilliten til mediene er en del av kløften mellom velgerne, ved at skillet går mellom de som har tillit til mediene og de som heller har tillit til Trump.»

Trump viser til stadighet til falske nyheter og fellesbetegnelsen «Fake News Media» når han serverer sine nesten 34 millioner følgere fra mikrobloggen Twitter.

– Trump-kampanjen ga stort sett blaffen i TV, brukte fire ganger så mye penger på sosiale medier som Hillary Clinton og satte trykket inn i vippe-distrikter. I den grad det har effekt, noe jeg tror det har, så er sosiale medier blitt et mye viktigere verktøy nå enn tidligere.

– Betyr det at vi må belage oss på å se et voldsomt trykk på sosiale medier de siste ukene og dagene av valgkampen i år?

– Det vil overraske meg veldig om ikke partiene vil bruke sosiale medier strategisk i 100-timerskampanjer eller sette inn støtet den siste uken. Samtidig vil det overraske meg om vi vil se betalte annonser i aviser. Det er bare tull å bruke penger på det. Det kan til og med hende at partienes hjemmesider har ulik presentasjon avhengig av hvem som besøker siden, sier Løkke.

– Nøkkelen blir trolig å kombinere husbesøk og håndtering av data. Den egentlige suksessen til Barack Obama i 2008 var en enormt god grasrotaksjon i Iowa ble en enormt god digital kampanje nasjonalt. Særlig Høyre og Ap har over tid vært veldig opptatt av direkte velgerkontakt, og det skjer også digitalt, sier han.

I november 2016 arrangerte Høyre og Arbeiderpartiet sin første «Facebook battle» fra Stortinget. Bent Høie (H) møtte Torgeir Micaelsen (Ap) til duell i en direktesendt debatt på Facebook - uten ordstyrer og programleder.

Civita-rådgiver Løkke mener partiene nå er blitt konkurrenter til mediebedrifter.

– Ja, absolutt. Hvorfor bruke tid på en debattflate på VGTV når du kan gjøre det selv? Det er forståelig at dette skjer, men det vil samtidig representere en stor utfordring for journalistikken, og dersom dette blir den nye malen, kan det undergrave medienes betydning.

Fakta: Løsningsforslag Her er noen av løsningene Civita-rådgiver Eirik Løkke foreslår overfor mediebransjen og et demokratisk ordskifte: Pressen bør øke åpenheten rundt vurderinger, retningslinjer og valg.

God mediekritikk er viktig for legitimitet og tillit til mediene.

Sannhet og fakta kommer først. Konsekvent omtale løgner og falske nyheter.

Journalister bør samarbeide mer, blant annet ved å dele tanker om kilders troverdighet.

Ikke gi kilder uten troverdighet oppmerksomhet, selv om det kan øke oppmerksomheten på kort sikt.

Unngå å bruke uriktige uttalelser som overskrift.

Sosiale medier generelt, og Facebook spesielt, kan innføre et alternativ som gir deg tilgang til opponerende argumenter/nyheter, som skiller seg fra din daglige nyhetsstrøm. Sosiale medier kan også sørge for at nyhetsstrømmen blir mer tilfeldig, slik at du kan komme over informasjon som du ellers ikke hadde fått tilgang til.

Det er ikke bare mediene og journalistene som bør gå i seg selv for å tilstrebe en god, offentlig debatt. Større krav bør kunne stilles til publikum. Som borgere av et demokrati, har borgerne et sosialt ansvar for å bidra positivt, blant annet ved å forholde oss mer kritisk til informasjonen som videreformidles.

«Betydningen av utdanning kan vanskelig overdrives.» Utdanning øker evnen til å håndtere kompleksitet, samt bedre å forstå nyanser. Det gjør folk mer resistent mot konspirasjonsteorier og falske nyheter.

Frykter utenlandsk innblanding i valget

– Kan Norge bli et mål for utenlandsk innblanding i valget og målrettet spredning av falske nyheter?

– Ja, absolutt. PST har lenge advart mot cyberkriminalitet og digitale angrep mot Norge. Arbeiderpartiet ble utsatt for et fiendtlig hackerangrep. Desinformasjonskampanjen som russerne hadde mot USA, er den mest vellykkede kampanjen i sitt slag noensinne. Årsaken til at det var mulig var eroderingen av tillit i det amerikanske samfunnet. Det er vi i Norge mindre sårbare for.

– I USA har det skjedd en ekstrem polarisering til et nivå der velgere kan trekke på skuldrene over litt russisk innblanding så lenge «sin» kandidat vinner. Men du ville neppe oppleve at Ap eller Høyre synes det er greit å få hjelp av russerne for å vinne valget, sier han.

Sjekk ut egen faktaramme for Løkkes løsningsforslag på utviklingen han omtaler i Civita-notatet.