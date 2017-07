En mann fra Stavanger hadde tydeligvis ikke sjekket vinnertallene da Norsk Tipping ringte ham onsdag.

De kunne fortelle at han ikke hadde vunnet førstepremien, men at han likevel hadde vunnet 6.782.550 kroner for andrepremien (seks rette tall).

- Nei, dette kan ikke stemme. Milde Moses, sa mannen da han fikk lest opp premiesummen over telefonen ifølge Norsk Tipping.

- Kona kommer ikke til å tro det!

- Hvordan føles det å være millionær?

- Foreløpig er det veldig uvirkelig, sier vinneren fra Stavanger.

Han var nettopp ferdig på jobb da han fikk millionbeskjeden.

- Jeg skulle akkurat til å ringe kona da du ringte. Jeg er glad jeg tok denne telefonen først. Kona kommer ikke til å tro dette. Jeg kjenner at jeg begynner å bli litt svett nå, sier han.

Mannen har heller ikke tenkt tanken på hva han kan bruke så mye penger på.

- Nei, nå må jeg bare sette meg ned litt og få landet.

Tallene under trekningen 12. juli var:

28 - 1 - 25 - 17 - 43 - 40 Vikingtall: 1