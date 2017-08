Fire cruiseskip til Stavanger tirsdag

To av cruisesesongens minste skip besøker Stavanger tirsdag, det minste kom til Konserthuskaien allerede mandag.

De to små skipene, «Hebridean Princess» og «Serenissima» har tidligere betjent store og små havner i Skottland og i Nord-Norge. Nå seiler de for to små skotske cruiserederier.

Størrelsen på det minste skipet, «Hebridean Princess», gjør at det ofte besøker fjorder og steder hvor cruiseskip sjelden ses. Blant annet hadde skipet nylig en overnatting på Sand og to i Riskafjorden, rett ved Usken.

Skipet er på 2112 bruttotonn og 72 meter langt. Det har med seg inntil 50 passasjerer og et mannskap på nesten 40. Grytidlig onsdag forlater skipet Stavanger og setter kursen mot Sandnes.

Hele cruiselisten: Her er oversikten over årets cruiseskip som kommer til Stavanger

Tirsdagens nyeste skip ble tatt i bruk tidligere i år og er norskregistrerte «Viking Sky». Skipet er på 47.800 bruttotonn, er 227 meter langt og kan ta 930 passasjerer. På årets sjuende og nest siste besøk kommer «Viking Sky» fra Eidfjord i Hardanger og skal videre til Ålborg klokken 14.00.

Det største av skipene som kommer tirsdag, er «Queen Elizabeth», som ble bygget i 2010. Skipet er på 91.000 bruttotonn, er 294 meter lang og kan ta 2175 passasjerer. Hun kommer fra Southampton og Rotterdam. I 17-tiden seiler hun videre nordover til Flåm.