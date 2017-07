Sjekket bygge- og anleggsbransjen i Rogaland: Hver fjerde virksomhet brøt regelverket

- Bekymringsfullt, konkluderer tilsynsleder Gro Ellingsen i Arbeidstilsynet, som er talsperson for A-krim Rogaland (se faktaboks).

Fakta: A-krim • Et tverretatlig samarbeid mellom fem offentlige etater som har eksistert siden 2015. • Målet med samarbeidet er å avdekke arbeidsmarkedskriminalitet. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere. • Samarbeidet har særlig fokus på bygg- og anleggsbransjen, servering, bilverksted og transport. • Etatene som deltar i samarbeidet er Arbeidstilsynet, Skatteetaten, politiet, NAV og lokale kemnere. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker. • Etablerte sentre for samarbeid i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand, Tønsberg og Bodø.

Tallene etter vårens store kartleggingsaksjon, hvor 214 virksomheter ble kontrollert, viser at det fremdeles er mange som ikke ønsker å innrette seg etter lovverket.

- Svart arbeid eksisterer fordi noen velger å benytte seg av det. Svart arbeid bidrer til at arbeidstakere blir utnyttet. Det fører også til konkurransevridning og unndragelse av skatter og avgifter som skal gå til fellesskapet, sier Ellingsen.

Forbrukeransvar

Vårens storaksjon, som ble gjennomført i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og i Trøndelag, var rettet mot privatmarkedet. I Rogaland viste det seg at hver fjerde av de kontrollerte virksomhetene brøt regelverket.

Fakta: Her er resultatene etter kontrollen • 162 kontroller hjemme på privatadresser. • 428 personer kontrollert. • 34 virksomheter mistenkes for manglende registrering i mva-registeret og vil bli utredet nærmere. • 89 personer undersøkes nærmere for manglende innrapportert lønn og mistanke om svart arbeid. • 24 personer (5,6 %) utredes nærmere for mulig trygdesvindel. • 11 personer (2,5 %) var ikke registrert i Norge eller kunne ikke identifisere seg. • Utestående skatter og avgifter for nærmere 10,4 millioner kroner i de kontrollerte virksomhetene. • 41 prosent av arbeiderne manglet eller hadde avvik på HMS-kort • 7 prosent av arbeidsplassene ble stengt umiddelbart under kontrollene på grunn av farlig arbeid. • 58 prosent av arbeiderne var norske, de resterende hovedsakelig fra EØS-land.

26 prosent av de kontrollerte virksomhetene hadde faktisk mer enn ett forhold som knytter virksomheten til kriminalitet.

- Det er små forbedringer etter fjorårets karleggingsaksjon. Det er bekymringsfullt at forbedringen fra sist ikke er større. Oppfordringen vår er at forbrukere sier klart nei til svart arbeid. Forbrukere har også et ansvar for å bekjempe svart økonomi. Gir du oppdrag til en virksomhet som gir deg valget mellom å kjøpe svart eller hvitt, bidrar du til å opprettholde et useriøst og ulovlig marked. Vær på vakt før du slår til på et alt for godt tilbud, sier Ellingsen.

Høyt trykk

Samtidig som tilsynslederen helst ville sett en større bedring i bygg- og anleggsbransjen mener hun at opprettelsen av A-Krim har gitt gode resultater.

- Det er mye mer oppmerksomhet rundt arbeidsmarkedskriminalitet nå. I dag er folk i mye større grad bevisste på å velge riktige aktører. Likevel syndes det og det er det som gir plass til useriøse virksomheter, sier Ellingsen.

- Hvorfor er det fortsatt så mye kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen?

- Dette tror jeg i stor grad handler om holdninger, og holdninger tar det tid å endre. Det skjer ikke over natten. A-Krim Rogaland vil fortsatt ha høyt trykk med mange kontroller. Kartleggingsaksjonen sier oss at vi må prioritere innsatsen mot privatmarkedet fremover, sier hun.

Manglet HMS-kort

Blant funnene Ellingsen reagerer sterkest på er at 41 prosent av arbeiderne manglet eller hadde ugyldig HMS-kort.

- Tatt i betraktning at vi denne gangen også kontrollerte det vi anser å være seriøse virksomheter, så er dette tallet urovekkende høyt. Om det hadde vært en målrettet aksjon inn mot virksomheter vi mistenkte var useriøse, ville ikke tallet sjokkert meg, sier tilsynslederen, som mener at HMS-kort er det minste en forbruker kan be om å få se.

- Du får ikke HMS-kort før du er registrert. Arbeiderne som manglet eller hadde ugyldig HMS-kort, får pålegg om å ordne dette. Det blir satt en tidsfrist. Om HMS-kort ikke er på plass innen fristen, gis det tvangsmulkt. I noen tilfeller kan vi også gå inn og stanse arbeidet, sier Ellingsen.