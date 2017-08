Brannvesenet måtte bruke gravemaskin for å slukke brann i avfallssilo

Klokken 14.11 rykket brannvesenet ut til en brann i en avfallssilo i Forusbreen 202.

På sin offisielle twitterkonto melder brannvesenet at det brant godt, og at de måtte bruke gravemaskin for å flytte masse og slukke.

14.46 meldte brannvesenet at røyken avtok og at mannskapet hadde kontroll.

– Det tok mellom 15 og 20 minutter å slukke brannen. Det hele foregikk relativt udramatisk, sier 110-operatør Anne Britt Corneliussen.

Klokken 15.06 kunne brannvesenet melde at brannen var slukket.

– Det var fyr i avfall som kom inn i en konteiner. Om det brant da det kom inn i konteineren eller tok fyr inni, det vet jeg ikke, sier Åge Byberg, drifts og vedlikeholdsleder i Forus Energigjenvinning.

Kjellerbrann i Jærvegen

Bare 15 minutter etter at brannvesenet rykket til Forusbreen, måtte mannskap ut til Jærvegen, Bryne på grunn av en kjellerbrann.

– Brannen i Jærvegen ble slukket før vi kom, så det var et rent kontrolloppdrag, sier Corneliussen.