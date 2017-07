Sterkøl og vin er in, pils og sprit er ut

Mest foruroligende for bransjen er det nok at volumet solgt av øl i skatteklasse 1, typisk pils, fortsetter nedgangen etter et 17 prosents fall fra 2014 til 2015. I 2016 er det registrert solgt 1.769.047 liter i denne klassen på Stavangers utesteder. Det tilsvarende tallet i 2015 var 1.862.317.

Oppbud

Nedgangen utgjør nokså nøyaktig 5 prosent slik tallene ligger nå.

Spritsalget viser en dropp på 14 prosent, mens sterkøl/vin øker med 4,3 prosent.

Det kompliserer bildet noe at selskapet Strandkaien Restaurantdrift meldte oppbud høsten 2016 og stengte dørene på blant annet Taket, Nåløyet og Timbuktu. Kommunen har foreløpig ikke tall for hvor mye disse stedene skjenket i perioden før de stengte dørene.

Ser man på stedenes omsetning i 2015, synes det klart at stengingen forklarer en vesentlig del av registrert nedgang i skjenkevolum. Mens sprittallene viser et fall på 14 prosent, er det sannsynlig at den reelle nedgangen «bare» er om lag 10 prosent.

Årlig rapport

Det er Stavanger kommune som hvert år innhenter skjenketall fra alle byens utesteder. Skjenkeavgiften beregnes ut fra disse tallene. Tallene er foreløpige, og kan inneholde feil.

Ifølge oversikten er Beverly Hills Fun Pub fortsatt byens ledende skjenkested, slik det har vært i uminnelige tider. Snaut 179.000 liter, betyr nærmere 450.000 ølglass a 0,4 liter. Det skulle bli drøyt tre glass per innbygger i Stavanger.

Sterkøl øker

Ti på topp-listen over byens utesteder gir ikke et helt riktig bilde, all den stund rangeringen er gjort etter øl i skatteklasse 1. Det har vært en trend gjennom flere år at sterkølet har blitt mer populært. Når skjenkeavgiftene utmåles, havner dette ølet i samme kategori som vin og rusbrus.

Et utested som Cardinal er dermed garantert nummer to på listen over de som skjenker mest øl i Stavanger, selv om salget av både det svake og sterke ølet gikk noe ned i fjor for dette utestedet.

Det er for øvrig svært stabilt på listen over de største skjenkestedene. Sammenlignet med 2014 er kun Folken og Hansen-Hjørnet nye på listen. De erstatter Martinique og Newsman/Arkivet, som nå vaker like under «Ti på topp».

Idrett/alkohol

DNB Arena snuser fortsatt på en pallplass også når det gjelder skjenking. DNB Arena har både skjenking i det vanlige publikumsarealet (Oilers AS) og i VIP-området en etasje opp (Wilberg). Samlede tall viser en økning både når det gjelder øl og vin i fjor. Av det vanlige ølet ble det solgt 52.240 liter.

Verre er det med Viking. Hvis fotballfansen skulle la seg friste til å drukne sine sorger i baren, velger de i hvert fall ikke baren på Stadion. I fjor solgte Ein Blåe Dag (Viking fotball ASA) skarve 2432 liter øl i skatteklasse 1. I 2015 var tallet 4302 liter. Nedgangen er omtrent like stor for VIP-området (ICC Facility Services).

Tabellen

Tabellen viser de ti største skjenkestedene i Stavanger, målt i solgte liter alkoholholdige varer i 2016. Tall i parentes er omsetningen i 2015. Rangeringen er gjort etter omsetningen av øl i skatteklasse 1.

Kristian Jacobsen