Knivstikker i Sandnes har tidligere vært siktet for knivangrep

Den 23 år gamle mannen som er siktet for kroppsskade etter at han gjentatte ganger knivstakk en annen mann i armen, ble varetektsfengslet to dager etter hendelsen.

I kjennelsen får politiet medhold i begjæringen om å holde siktede varetektsfengslet i fire uker på grunn av det som retten mener er gjentakelsesfare. Videre mener retten at det er flere forhold som kan tyde på at siktede ikke er tilregnelig og at sak om overføring til tvungent psykisk helsevern vil bli reist.

Tidligere utredet

Aftenbladet kjenner til at den siktede mannen også tidligere har vært siktet for straffbare handlinger. I 2014 var han siktet for drapsforsøk og for brannstifting. Denne saken ble imidlertid henlagt da det var tvil om siktedes tilregnelighet.

Av fengslingskjennelsen fra Jæren tingrett fremgår det at 23-åringens psykiske helse ble utredet i 2016. Den gangen bar sakkyndige og den rettsmedisinske kommisjon i tvil om siktede hadde vært psykotisk eller hadde en alvorlig psykisk lidelse.

Politiadvokat Kjersti Roalsvig Fanebust, som er påtaleansvarlig jurist på saken, ønsker ikke å uttale seg til Aftenbladet om eventuelle tidligere siktelser mot 23-åringen.

Tre involverte

Advokat Anne Kroken i Advokatfirmaet Torstrup er den fornærmede mannens bistandsadvokat. Hun sier til Aftenbladet at hennes klient etter forholdene har det bra, men at han fortsatt er under behandling for skadene han ble påført.

– Min klient fikk verget seg mot knivstikkene med den ene armen. Etter hvert fikk han også hjelp av en kollega. Begge er preget av hendelsen som var særdeles skremmende og kritisk, sier Kroken, som mener det er tilfeldigheter som gjorde at utfallet ikke ble langt mer dramatisk.

Ifølge vitner skal 23-åringen også ha forsøkt å knivstikke fornærmedes kollega. Han skal imidlertid ikke ha blitt truffet av kniven tiltalte brukte.

Fornærmede og mannen som kom til unnsetning jobber i Henriksen Oljeservice.

Etterforskes videre

Politiadvokat Fanebust sier at saken fortsatt er under etterforskning og at politiet fortløpende gjennomfører avhør.

– Saken etterforskes både taktisk og teknisk. Siktelsen lyder på kroppsskade. Den videre etterforskningen vil avgjøre om siktelsen vil endres, sier hun.

Fanebust bekrefter at også fornærmedes kollega var i kontakt med siktede. På nåværende tidspunkt kan hun imidlertid ikke si om også denne mannen er fornærmet i saken.

– Også det vil den videre etterforskningen gi svar på, sier hun.

Siktedes forsvarer, advokat Tor Inge Borgersen, ønsker ikke å uttale seg om saken på nåværende tidspunkt.