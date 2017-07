Fikk gigantisk hai i garnet

– Vi hadde akkurat satt garnet utenfor bryggen. Da vi kom i land, så hører jeg og ser et stort plask. Jeg skjønner etter hvert at det er en finne, men jeg koblet ikke at det kunne være en hai, forteller Jan-Tore Halvorsen til Bergens Tidende.

Han fikk en ellevill fangst på hytteferien i Ervesund i Sveio.

– Reagerte med vantro

Halvorsen (61) og sønnen Oskar Abel Valand Halvorsen (18) hadde håpt å få middagsfisk i garnet, men endte opp med noe langt større enn de hadde tenkt.

– Jeg trodde først det var en nise eller en kjempestor kveite, men da vi kom nærmere, så vi at det var en gigantisk hai. Vi ble helt i ekstase. Vannet rundt båten kokte. Det var ganske utrolig.

Haugesunds Avis omtalte fiskehistorien først.

De to surret haien fast til båten og kom seg inn til land, men skjønte at de trengte hjelp for å få det som trolig var en brugde løs fra nettet. Halvorsen løp opp til naboene, som var noe skeptiske til beskjeden han kom med.

– De reagerte med vantro og trodde nok ikke helt på det, men de så hvor oppspilt jeg var, sier Oslo-mannen, som sørget for å få det hele på film.

Ufarlig kjempe

Brugden er verdens nest største fisk etter hvalhaien og kan bli opp mot 13 meter lang og veie opptil 19 tonn, ifølge Havforskningsinstituttet. Likevel var 61-åringen aldri redd under den utrolige hendelsen.

– Den var svær, i hvert fall 5–6 meter, men jeg var ikke redd. Det er ingen hai som spiser folk her oppe. Men konen var nok litt bekymret. Jeg hørte i hvert fall noen utrop der, ler Halvorsen.

Chris Gotschalk (public domain)

Brugden spiser stort sett bare plankton og er fredet i Norge. Derfor ville familien Valand Halvorsen forsøke å løsrive den fra garnet.

– Det smalt skikkelig da garnet røk, men den kom seg litt ut i fjorden. Vi får håpe den har klart å komme seg løs, for jeg leste at brugden dør fort om den setter seg i et garn. Det hadde vært synd, sier han.

– Slår alle fiskehistorier

Hvordan kjempehaien har havnet i Ervesund, langt inne i Ålfjorden øst for Sveio, er for Halvorsen et mysterium.

– Jeg aner ikke hva den gjorde der. Den var bare åtte til ti meter fra land, sier han.

Uansett fikk familien en fiskehistorie helt utenom det vanlige.

– Jeg tror ikke det er mange som har opplevd noe sånt før. Det slår alle fiskehistorier, og jeg trenger ikke overdrive den engang, sier Halvorsen.