Mann utga seg for å være politi

En mann i 50-årene utga seg onsdag morgen for å være politi. Han ville ransake folk i området ved Byterminalen i Stavanger.

– Han forklarte at han syntes det var for mye narkotika i byen, men fikk forklart at dette er noe vi tar oss av, sier Tor Helge Stavik, operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.

Mannen skal ha hatt en plagsom adferd overfor dem han ønsket å ransake og politiet valgte derfor å bortvise ham fra sentrum.

