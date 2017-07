Dette er cruiseskipene som kommer til Stavanger i år

Cruisesesongen startet tidlig i mars, da la «Oriana» til kai i Vågen. I ukene som fulgte var det totalt seks anløp, men det er først i mai det har tatt av.

I mai er det totalt 38 anløp. Deretter går det i ett gjennom sommermånedene før cruisesesongen dabber av utover høsten.

Årets siste cruiseanløp er det det lille skipet «Black Watch» som står for, det legger til kai lille julaften.

Flere dager i løpet av sommeren vil det ligge opptil fire skip til kai i Stavanger.

Se cruiseskipene via webkamera! Du kan se cruiseskipene via våre webkamera i Vågen og Byfjorden.

Over 300 meter lange

Samlet har årets cruiseanløp en passasjerkapasitet på over 370.000. I praksis kan det bety at drøyt 340.000 cruisegjester vil besøke Stavanger i år, fordi noen av skipene alltid har noen ledige lugarer.

Det største cruiseskipet som kommer til Stavanger i år er «Independence of the Seas». Bli med på omvisning om bord.

«Om prognoser holder stikk blir det ca 12 prosent flere cruiseanløp og 15 prosent flere gjester enn i 2016. Da hadde Stavanger 167 cruiseanløp. De brakte 298.000 utenlandske dagsturister til regionen», melder Stavangerregionen Havn.

Fredrik Refvem

Flest cruiseturister vil komme de dagene «Independence of the Seas», «Britannia», MSC «Fantasia» og MSC «Preziosa» legger til i Vågen. Alle disse skipene kan ta med over 4300 passasjerer og har en lengde på over 300 meter.

Noen har bestemt at Stavanger skal være okkupert i sommermånedene. I bytte for småpenger har Vågen blitt en turistfelle.

Disse skipene er ventet til Stavanger i 2017

Du kan også laste ned oversikten som PDF fra stavanger-havn.no

Listen nedenfor er oppdatert i mars.

Mars Passasjerer Meter ORIANA 04.03.17 Strandkaien 1976 260 SAGA PEARL II 13.03.17 Strandkaien 502 164 ORIANA 16.03.17 Strandkaien 1976 260 ASTORIA 24.03.17 Strandkaien 580 160 BRAEMAR 30.03.17 Strandkaien 929 196 April Passasjerer Meter AIDAVITA 20.04.17 Strandkaien 1266 203 AURORA 24.04.17 Strandkaien 2050 270 Mai Passasjerer Meter BRITANNIA 02.05.17 Strandkaien 4372 330 VIKING SEA 03.05.17 Strandkaien 930 230 AIDAVITA 03.05.17 Skagenkaien 1266 203 AIDALUNA 04.05.17 Strandkaien 2050 252 CELEBRITY ECLIPSE 05.05.17 Strandkaien 2850 317 SEABOURN QUEST 08.05.17 Strandkaien 198 198 VIKING STAR 09.05.17 Skagenkaien 954 228 AZURA 09.05.17 Strandkaien 3571 290 AIDALUNA 11.05.17 Strandkaien 2050 252 NORDSTJERNEN **) 13.05.17 Skagenkaien 100 81 SERENADE OF THE SEAS 15.05.17 Strandkaien 2490 293 MEIN SCHIFF 3 15.05.17 Skagenkaien 2750 293 NORWEGIAN JADE 16.05.17 Strandkaien 2000 294 ARCADIA 16.05.17 Skagenkaien 2388 285 BALMORAL 17.05.17 Skagenkaien 1350 218 KONINGSDAM 17.05.17 Strandkaien 2662 297 SAGA SAPPHIRE 17.05.17 Konserthuset 703 200 VIKING SKY 17.05.17 Skansekaien 930 227 MSC FANTASIA 18.05.17 Strandkaien 4363 333 ZUIDERDAM 20.05.17 Strandkaien 2272 285 QUEEN ELIZABETH 21.05.17 Strandkaien 2175 294 MARCO POLO 21.05.17 Konserthuset 800 176 NORDSTJERNEN 21.05.17 Skagenkaien 100 81 MAGELLAN 22.05.17 Strandkaien 1250 222 VIKING SKY 23.05.17 Skansekaien 930 227 BRITANNIA 23.05.17 Strandkaien 4372 330 AIDASOL 23.05.17 Skagenkaien 2194 253 ROTTERDAM 23.05.17 Konserthuset 1404 238 MEIN SCHIFF 4 25.05.17 Strandkaien 2500 295 VIKING SEA 25.05.17 Skagenkaien 930 230 SAGA PEARL II 26.05.17 Strandkaien 502 164 SAGA SAPPHIRE 26.05.17 Skagenkaien 703 200 ARTANIA 28.05.17 Konserthuset 1200 231 ROTTERDAM 29.05.17 Strandkaien 1404 238 SAGA PEARL II 30.05.17 Skagenkaien 502 164 AZURA 30.05.17 Strandkaien 3571 290 VIKING SEA 31.05.17 Skagenkaien 930 230 VIKING STAR 31.05.17 Strandkaien 954 228 Juni Passasjerer Meter PRINSENDAM 01.06.17 Skagenkaien 794 204 MSC FANTASIA 01.06.17 Strandkaien 4363 333 AIDASOL 02.06.17 Strandkaien 2194 253 AURORA 04.06.17 Strandkaien 2050 270 MONARCH 05.06.17 Strandkaien 2766 268 COSTA MAGICA 06.06.17 Skagenkaien 3470 272 DISNEY MAGIC 06.06.17 Strandkaien 2834 294 SEABOURN QUEST 08.06.17 Strandkaien 198 198 AMADEA 08.06.17 Skagenkaien 620 190 MARCO POLO 11.06.17 Konserthuset 800 176 COSTA MAGICA 11.06.17 Strandkaien 3470 272 LE SOLEAL 11.06.17 Skagenkaien 265 142 AIDASOL 12.06.17 Strandkaien 2194 253 ARCADIA 13.06.17 Strandkaien 2388 285 VIKING SKY 14.06.17 Skagenkaien 930 227 AIDABELLA 14.06.17 Strandkaien 2050 252 MONARCH 15.06.17 Skagenkaien 2766 268 MSC FANTASIA 15.06.17 Strandkaien 4363 333 LE SOLEAL 17.06.17 Konserthuset 265 142 ASTOR 17.06.17 Konserthuset 578 176 AIDABELLA 18.06.17 Strandkaien 2050 252 CROWN PRINCESS 19.06.17 Strandkaien 3599 289 MONARCH 19.06.17 Skagenkaien 2766 268 BRITANNIA 20.06.17 Strandkaien 4372 330 VIKING SEA 22.06.17 Strandkaien 930 230 KONINGSDAM 23.06.17 Strandkaien 2662 297 ZUIDERDAM 25.06.17 Strandkaien 2272 285 QUEEN ELIZABETH 26.06.17 Strandkaien 2175 294 SILVER WIND 27.06.17 Skagenkaien 300 156 COSTA FAVOLOSA 27.06.17 Strandkaien 3008 290 KONINGSDAM 28.06.17 Strandkaien 2662 297 BERLIN 28.06.17 Skagenkaien 412 139 MONARCH 29.06.17 Skagenkaien 2766 268 MSC FANTASIA 29.06.17 Strandkaien 4363 333 DISNEY MAGIC 30.06.17 Strandkaien 2834 294 Juli Passasjerer Meter INDEPENDENCE OF THE SEAS 01.07.17 Strandkaien 4376 339 CROWN PRINCESS 03.07.17 Skagenkaien 3599 289 MSC PREZIOSA 03.07.17 Strandkaien 4345 333 MONARCH 04.07.17 Skagenkaien 2766 268 VIKING STAR 04.07.17 Konserthuset 954 228 AZURA 04.07.17 Strandkaien 3571 290 AIDABELLA 05.07.17 Strandkaien 2050 252 AZAMARA JOURNEY 05.07.17 Skagenkaien 777 181 SEABOURN QUEST 06.07.17 Strandkaien 198 198 SEA CLOUD II 06.07.17 Skagenkaien 96 117 COSTA MAGICA 08.07.17 Strandkaien 3470 272 HAMBURG 09.07.17 Skansekaien 420 144 AIDABELLA 09.07.17 Skagenkaien 2050 252 AIDASOL 09.07.17 Strandkaien 2194 253 KONINGSDAM 11.07.17 Skagenkaien 2662 297 BRITANNIA 11.07.17 Strandkaien 4372 330 DEUTSCHLAND 12.07.17 Skansekaien 520 175 ARCADIA 12.07.17 Strandkaien 2388 285 MONARCH 12.07.17 Skagenkaien 2766 268 SAGA SAPPHIRE 13.07.17 Skagenkaien 703 200 MSC FANTASIA 13.07.17 Strandkaien 4363 333 QUEEN MARY 2 15.07.17 Strandkaien 3108 345 BERLIN 16.07.17 Strandkaien 412 139 COSTA MAGICA 17.07.17 Strandkaien 3470 272 AURORA 18.07.17 Strandkaien 2050 270 VIKING SKY 18.07.17 Skansekaien 930 227 CRYSTAL SYMPHONY 18.07.17 Konserthuset 940 238 AIDASOL 19.07.17 Strandkaien 2194 253 AIDABELLA 22.07.17 Strandkaien 2050 252 MEIN SCHIFF 6 23.07.17 Strandkaien 2500 294 HEBRIDEAN PRINCESS *) 23.07.17 Skansekaien 50 72 CROWN PRINCESS 24.07.17 Skagenkaien 3599 289 AZURA 24.07.17 Strandkaien 3571 290 VIKING SEA 26.07.17 Skagenkaien 930 230 VIKING STAR 26.07.17 Strandkaien 954 228 KONINGSDAM 27.07.17 Skagenkaien 2662 297 MSC FANTASIA 27.07.17 Strandkaien 4363 333 SILVER WIND 29.07.17 Skansekaien 300 156 AIDASOL 29.07.17 Strandkaien 2194 253 SAGA PEARL II 30.07.17 Skansekaien 502 164 MARINA 30.07.17 Strandkaien 1258 239 THOMSON CELEBRATION 31.07.17 Strandkaien 1264 215 August Passasjerer Meter SEABOURN QUEST 01.08.17 Skansekaien 198 198 VIKING STAR 01.08.17 Konserthuset 954 228 ARCADIA 01.08.17 Strandkaien 2388 285 MONARCH 01.08.17 Skagenkaien 2766 268 MEIN SCHIFF 1 02.08.17 Strandkaien 1928 264 AIDALUNA 03.08.17 Strandkaien 2050 252 COSTA MAGICA 05.08.17 Strandkaien 3470 272 BRITANNIA 07.08.17 Strandkaien 4372 330 AIDASOL 08.08.17 Strandkaien 2194 253 VIKING SKY 09.08.17 Strandkaien 930 227 MSC FANTASIA 10.08.17 Strandkaien 4363 333 MONARCH 10.08.17 Skagenkaien 2766 268 AIDALUNA 10.08.17 Konserthuset 2050 252 NORWEGIAN JADE 11.08.17 Strandkaien 2000 294 CROWN PRINCESS 14.08.17 Skagenkaien 3599 289 AZURA 14.08.17 Strandkaien 3571 290 VIKING SKY 15.08.17 Skagenkaien 930 227 HEBRIDEAN PRINCESS *) 15.08.17 Konserthuset 50 72 QUEEN ELIZABETH 15.08.17 Strandkaien 2175 294 SERENISSIMA 15.08.17 Skansekaien 100 87 SEVEN SEAS EXPLORER 17.08.17 Konserthuset 818 224 VIKING SEA 17.08.17 Skagenkaien 930 230 AIDALUNA 17.08.17 Strandkaien 2050 252 COSTA MAGICA 18.08.17 Strandkaien 3470 272 AIDASOL 18.08.17 Skagenkaien 2194 253 SAGA SAPPHIRE 19.08.17 Konserthuset 703 200 AIDABELLA 19.08.17 Skagenkaien 2050 252 MEIN SCHIFF 6 19.08.17 Strandkaien 2500 294 SERENADE OF THE SEAS 21.08.17 Strandkaien 2490 293 AURORA 22.08.17 Strandkaien 2050 270 EUROPA 2 22.08.17 Skagenkaien 706 226 VIKING SEA 23.08.17 Skansekaien 930 230 AZURA 23.08.17 Skagenkaien 3571 290 VIKING STAR 23.08.17 Konserthuset 954 228 KONINGSDAM 23.08.17 Strandkaien 2662 297 MSC FANTASIA 24.08.17 Strandkaien 4363 333 VISION OF THE SEAS 25.08.17 Strandkaien 1800 279 COSTA MAGICA 27.08.17 Skagenkaien 3470 272 QUEEN MARY 2 27.08.17 Strandkaien 3108 345 BRITANNIA 28.08.17 Strandkaien 4372 330 MONARCH 28.08.17 Skagenkaien 2766 268 VIKING STAR 29.08.17 Skagenkaien 954 228 MEIN SCHIFF 3 29.08.17 Strandkaien 2750 293 September Passasjerer Meter CELEBRITY ECLIPSE 01.09.17 Strandkaien 2850 317 ARCADIA 05.09.17 Skagenkaien 2388 285 COSTA MAGICA 05.09.17 Strandkaien 3470 272 VIKING SKY 06.09.17 Strandkaien 930 227 MONARCH 07.09.17 Skagenkaien 2766 268 MSC FANTASIA 07.09.17 Strandkaien 4363 333 SEVEN SEAS NAVIGATOR 09.09.17 Strandkaien 490 172 ALBATROS 10.09.17 Strandkaien 1000 205 AZURA 11.09.17 Strandkaien 3571 290 ARTANIA 12.09.17 Konserthuset 1200 231 VIKING SEA 14.09.17 Strandkaien 930 230 THOMSON CELEBRATION 15.09.17 Strandkaien 1264 215 VIKING STAR 20.09.17 Strandkaien 954 228 AIDACARA 21.09.17 Strandkaien 1298 193 AIDACARA 29.09.17 Strandkaien 1298 193 Oktober Passasjerer Meter AIDACARA 07.10.17 Strandkaien 1298 193 AIDAMAR 12.10.17 Strandkaien 2580 253 AIDACARA 13.10.17 Strandkaien 1298 193 QUEEN MARY 2 31.10.17 Strandkaien 3108 345 November Passasjerer Meter AURORA 20.11.17 Strandkaien 2050 270 Desember Passasjerer Meter BLACK WATCH 23.12.17 Strandkaien 820 205