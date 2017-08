Slik var natt til søndag for politiet

– Det har vært en travel natt, sier operasjonsleder Dag Steinkopf i Sør-Vest politidistrikt.

– Det ble flere muntlige bortvisninger og vi har opprettet flere saker. Tre personer ble også kjørt til arresten som følge av ordensforstyrrelser.

Hissig taxikunde

En hissig taxikunde knuste en rute i bilen han satt i og truet drosjesjåføren. Kunden var en 60 år gammel mann som også truet politiet da de ankom stedet. Han ble pågrepet og kjørt i arresten.

Det var taxisentralen som meldte fra om hendelsen. Taxisjåføren vil anmelde mannen for skadeverk.

Brann i Egersund

Ved 2-tiden fikk nødetatene melding om et sjøhus som sto i full fyr i Søndre bydel i Egersund. Ved fremkomst viste det seg at det var et mindre skur det brant i og at det ikke var fare for spredning.

– Det var et lite skur som var nærmest nedbrent da vi kom til stedet, sier Steinkopf.

Det er opprettet sak, opplyser han.

Pipebrann på Sjernarøy

Tidlig søndag morgen fikk brannvesenet melding om pipebrann på Kyrkjøy i Finnøy kommune.

Da brannmannskapene ankom stedet, var det røyk fra taket.

– Brannvesenet iverksetter slukking, melder 110-sentralen i Sør-Rogaland.

Vaktsjef Jan Bryne opplyser at brannmannskaper fra Finnøy og Rennesøy ble fraktet til stedet med ambulansebåten «Rygerdoktoren». De skal ha grei kontroll på situasjonen.