Brann i garasje i Sirevåg

Nødetatene fikk melding om brannen i en garasje i Havraskaret på Sirevåg klokken 14.25 lørdag.

– Det er mye røyk ut fra garasjen, og vi får opplyst at det skal være fire tønner med jetdrivstoff, noe som er eksplosivt under trykk, opplyser Rogaland brann og redning IKS.

Det er ikke meldt om personskader.

Kjøler ned tønnene

Brannvesenet har 11 mann fra brannstasjonene på Nærbø og Vigrestad på stedet.

– Vi har ikke fått full oversikt ennå, det er mye røyk på stedet fremdeles. Men mannskapene våre har fått slått ned brannen og driver nå med nedkjøling av tønnene med jetdrivstoff. Dette gjør vi for at de ikke skal kunne eksplodere, sier Svein Nesse, vaktsjef ved Rogaland brann og redning til Aftenbladet.

– Mannskapene på plassen melder at brannen er slukket og at det ikke er noen umiddelbar eksplosjonsfare rundt tønnene som inneholder flydrivstoff, opplyser Nesse et kvarter senere, ved 15.10-tiden.

Evakuerer naboer

Politiet er også på stedet. De rapporterer at det kommer tykk, sort røyk fra stedet.

– Det skal være lagret flybensin i garasjen, uviss mengde. Politiet evakuerer de nærmeste naboene for å være på den sikre siden, opplyser politiet.

Klokken 15.07 melder politiet at røykdykkere har vært inne og sikret kannene med flybensin. Det skal ikke lenger være eksplosjonsfare.

