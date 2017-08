Utlendinger får fiske både mer og mindre. Nordmenn må ikke ta fisk under minstemålet

Visste du at torsken du haler på stanga i sommer må være over 40 centimeter og at småkrabbene ungene fanger i fjæra bør slippes ut igjen? Appen «Fritidsfisket» på App Store er din hjelper i sommer.