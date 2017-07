Feil plassert gravemaskin førte til overlast på 1,2 tonn og gebyr

Føreren av lastebilen fikk et gebyr på 2900 kroner for denne plasseringen av gravemaskinen.

18 kjøretøy ble kontrollert som resulterte i seks skriftlige mangler; ett bruksforbud for manglende lastsikring, fire bruksforbud for overlast og en avskilting for manglende EU kontroll.

Det ble også gitt skriftlig mangel for feil med ABS-bremser på tilhenger.

Statens vegvesen utstedte gebyr på 8000 kroner for manglende autopass-avtale, påskiltingsgebyr på 1540 kroner, gebyr for manglende dokument på 500 kroner.

Hovedfokus under tirsdagens kontroll var på vekt, avgifter, lastsikring, teknisk kontroll og dokumentkontroll.