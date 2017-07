Haukeliseter Fjellstue er vinner av årets veimat 2017

Kåringen er gjort av NAFs magasin Motor, som har besøkt Haukeliseter tre ganger for å forsikre seg om at det er den riktige vinneren.

Preben Falck, daglig leder i Stavanger turistforening, synes det er veldig stas å gå av med seieren.

– Dette er noe vi har jobbet med lenge, så det er utrolig kjekt å få en bekreftelse på at vi har gjort noe riktig.

Lokale råvarer

Motor berømmer Haukeliseter fjellstue for bruken av lokale råvarer uten at prisen blir for høy. I tillegg synes de det er tydelig at menyen er inspirert av fjellet.

De drar også frem bakeriet som finnes ved hytten. Det er Falck spesielt stolt av.

Han forteller at de begynte forsiktig med bakeriet for tre-fire år siden. Nå har det «tatt helt av» og blitt en stor suksess.

– Når man kommer på gårdsplassen og kjenner lukten av nybakte kanelboller er det få som klarer å stå imot.

Bjørn Iver Fagerli

Eies av Stavanger turistforening

Selv om at Haukeliseter Fjellstue ligger i Telemark har Stavanger turistforening driftet Turistforeningens mest populære hytte i over femti år. Falck forteller at det tidligere var en statlig veistasjon som de bestemte seg for å selge.

Stavanger turistforening fikk da tilbud om å kjøpe den. Han sier det har vært viktig for foreningen å utvikle den, da den ligger i den nordligste delen av deres rutenett.