Kjerag og Preikestolen åpen for ferdsel

– Fredag blir en vanlig dag i Preikestolen-trafikken, sier daglig leder Audun Rake i Stiftelsen Preikestolen til Aftenbladet fredag morgen.

Han forteller om opphold og vindstille i området.

– Men vi vet at det er meldt kraftige byger i 12–13 tiden, så vi følger med og øker beredskapen etter behov.

Bekledning viktigst

Rake understreker at Preikestolen aldri har vært stengt for ferdsel.

– Vår beredskap går ut på å gi turgåerne råd om forholdene. Ikke bare for å advare mot farer og risiko, men også fordi vi ønsker at turgåerne skal få en så god opplevelse av Preikestolen-turen sin som mulig. Derfor blir det mye snakk om utstyr og bekledning. Torsdag var det 1500 personer som trosset våre råd om å la være å gå til Preikestolen i sterk vind og regn. Det skyldes nok ofte at de er tilreisende turister, og kanskje bare har denne ene muligheten til å oppleve Preikestolen sier han.

Vindstille på Kjerag

Torsdag hadde Olav Haugan på Øygardstøl fjellrestaurant ved Kjerag fullt hus av turgåere som fulgte rådet om å droppe turen opp til Kjerag i vinden og regnet. Her valgte alle å lytte til rådet.

Pål Christensen

– I dag er det opphold og vindstille. Til og med solen titter fram i små glimt. Så det er foreløpig fritt fram å ta turen helt opp til Kjerag i dag, sier Haugan til Aftenbladet fredag morgen.