Marie Skuland (17) ble drept på sommerjobb på Sørlandssenteret

KRISTIANSAND: – Foreldrene er i sjokk, og har det selvfølgelig helt grusomt. De trenger å være i fred, og har gode folk rundt seg, sier Åse Johnsen Drabløs, som er bistandsadvokat til 17-åringens foreldre.

Hun deltok torsdag klokken 14.30 i fengslingsmøtet der den 15 år gamle jenta ble fremstilt for varetektsfengsling i to uker med brev- og besøksforbud, samt medieforbud. Kjennelsen kommer fredag.

Nekter straffskyld for drap og drapsforsøk

Fengslingsmøtet gikk for lukkede dører og varte i en time.

– Hun nekter straffskyld, opplyser forsvarer Hege Aarli Klem til Fædrelandsvennen.

På en pressekonferanse klokken 11 torsdag opplyste politiet at den drepte er Marie Skuland (17) fra Kristiansand.

Hun var ansatt som sommervikar på Coop Obs på Sørlandssenteret. Politiet fikk beskjed fra sykehuset om at hun døde i 22-tida onsdag kveld.

Kritisk skadet

En 15 år gammel jente er siktet for drapet på 17-åringen. Hun er også siktet for drapsforsøk mot en kunde (23) som var i butikken.

– Jeg har snakket med ektemannen til fornærmede, og dette er veldig tungt for ham, opplyser Maria Ursin Ingebrigtsen, bistandsadvokat for den skadde kvinnen (23) og hennes pårørende.

Kvinnen ble først brakt til Sørlandet sykehus Kristiansand hvor hun ble operert. Natt til torsdag ble hun fløyet i luftambulanse til Ullevål sykehus i Oslo hvor hun ble operert på ny.

Politiet opplyste på en pressekonferansen torsdag formiddag at kvinnens tilstand var kritisk. Bistandsadvokaten opplyser klokken 18.38 torsdag at tilstanden er uavklart.

– Den usikkerheten er tung å bære for de pårørende, sier Ingebrigtsen.

Hadde rømt

Fra politiet fikk meldingen om knivstikkingen på Coop Obs kom til jenta var pågrepet, tok det 12 minutter.

– Politiet fikk i går (onsdag), ca. 17.30, en melding om knivstikking på Sørlandssenteret i Kristiansand. 12 minutter senere hadde politiet pågrepet en person, sier fungerende påtaleleder Cecilie Pedersen Hille.

– Siktede ble forsøkt avhørt onsdag kveld, men dette avhøret måtte avbrytes grunnet den siktedes tilstand, sier Pedersen Hille.

Cecilie Pedersen Hille sier videre at de så langt ikke vet om det har vært noen relasjon mellom de to ofrene eller mellom noen av ofrene og den siktede.

Politiet ber vitner om å melde seg – og ta kontakt på operasjonssentralen 02800.

Den siktede 15-åringen er kjent for politiet fra før.

– Dette er en jente som er plassert på en barnevernsinstitusjon på Sørlandet. Det er både straffbare forhold og helsemessige forhold som både vi i politiet og helsevesenet kjenner henne fra, sier Pedersen Hille, uten å ville utdype.

15-åringen hadde rømt fra en barnevernsinstitusjon på Sørlandet tidligere onsdag.

Cecilie Pedersen Hille sier at politiet fikk beskjed om at jenta var på rømmen først en time etter at de hadde fått beskjed om hendelsen på Sørlandssenteret.

– Den siktede ble frivillig plassert på barne- og ungdomspsykiatrien i Arendal onsdag kveld, og der er hun fortsatt – med vakthold fra politiet, sier Pe

Kjenner ikke til motivet

– Det er ikke kjent for oss at det er blitt flere skader utover de to knivstukkede. Den ene (17) er død, den andre (23) er kritisk skadet. Sistnevnte var en kunde i butikken.

– Det er gjort mange vitneavhør. Politiet har gjort en formidabel jobb, og det er fortsatt flere vitner vi ønsker å komme i kontakt med, sier Pedersen Hille.

Politiet har foreløpig ingen opplysninger om verken bakgrunn eller motiv for denne gjerningen.

– Det vil selvfølgelig være en del av etterforskningen som må undersøkes. På nåværende tidspunkt vet jeg ikke om hun er siktet for vold tidligere.

Fungerende ordfører Jørgen Kristiansen forteller at kommunen har satt krisestab på morgenen.

– Vi jobber med å få oversikt over saken og hjelpe de involverte og berørte, sier Kristiansen.