Det var to menn i bilen som ble stoppet på Øksnevad, begge i femtiårene og kjent for politiet fra før. Eieren av bilen var passasjer, begge mennene var beruset. Ingen av de to har førerkort.

Sjåføren har tidligere mistet førerkortet for kjøring i ruspåvirket tilstand. Bilen fikk bruksforbud og ble avskiltet.