Nytt navn på stasjon på Jærbanen

Togstoppet ligger like ved Bruelands-senteret noen hundre meter sør for Sandnes sentrum.

Sandnes stasjon ble bygget i 1955, og stoppet ble beholdt for lokaltogene etter at hovedstasjonen i Sandnes ble flyttet til Ruten i sentrum i 1996.

Skapte forvirring

Navne-endringen skjer fordi det har skapt forvirring med nesten to like navn på de to stasjonene i Sandnes.

Mange har gått av på feil stasjon fordi de har forvekslet Sandnes stasjon med stasjonen i Sandnes sentrum.

Dag-Henrik Fosse

Lang prosess

Det har vært en lang prosess over flere år for å endre navnet på stasjonen. Både Sandnes mållag og Sandnes historielag har anbefalt at det nye navnet på stasjonen bør være Skeiane. Det har Bane Nor (tidligere Jernbaneverket) tatt hensyn til, og stasjonen er allerede utstyrt med nye skilt som forteller at stasjonen nå heter Skeiane.

Bane Nor opplyser at navneendringen av praktiske og kostnadsmesige årsaker skjer samme dag som det nye signalsystemet tas i bruk.

Målet er at det nye signalsystemet Thales vil føre til færre tekniske feil knyttet til signalanlegget, bedre og mer fleksibel håndtering av togtrafikken, spesielt ved avvik i oppsatte togavganger og mulighet for bedre kapasitet.

Navnebytte lørdag

Det nye signalanlegget åpner for å kunne kjøre flere tog på dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger.

Navebyttet trer i kraft lørdag 12. august klokken 18, melder Bane Nor.

Det har vært buss for tog i hele sommer mellom Stavanger og Moi, fra 18. juni og frem til 12. august, på grunn av arbeider med å fornye og utbedre toglinjen.