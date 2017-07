Ida jubler for plass på Vågen vgs.

– Det eneste jeg ville var å komme inn på Vågen vgs. Men jeg var veldig spent på om jeg kom inn. Jeg kjente det skikkelig i magen da jeg logget meg inn på pc-en, forteller Ida.

Tirsdag kveld satt hun opp til over midnatt for å sjekke om hun fikk sitt høyeste ønske innfridd.

– Jeg klappet, jublet og veket mamma da jeg fikk svaret. Hun ble like glad som meg.

Sammen med 18.700 andre ungdommer fikk Ida denne uken vite hvilken videregående skole hun skal gå på til høsten. Hun er i tillegg en av 15.456 elever som har fått førstevalget sitt innfridd.

– Jeg elsker å synge, men har ikke hatt så mye opplæring. Vågen er en av de beste skolene her i distriktet og jeg har hørt at lærene er veldig flinke. De jobber hardt for at vi skal lykkes, forteller Ida.

Opptaket til videregående skole ble klart denne uken. Aller vanskeligst er det å komme inn på Vg1 musikk/dans/drama hvor elevene må ha 48 karakterpoeng i snitt for å komme inn, ifølge ferske tall fra Rogaland fylkeskommune.

Pål Christensen

Guttene tilbake på Kongsgård

St.Olav vgs og St. Svithun vgs topper listen over skolene med høyest karaktersnitt i studiespesialisering. Her må du ha rundt 45 karakterpoeng for å komme inn på Vg1 studiespesialisering. Ved Stavanger katedralskole, som før har toppet listen, holder det nå med drøyt 43 karakterpoeng. I fjor måtte du ha minst 48 karakterpoeng i snitt for å komme inn.

Stavanger katedralskole har fått mye oppmerksomhet fordi 8 av 10 elever i 1. klasse var jenter i fjor. I år har tallene snudd. 41 prosent av elevene som har kommet inn på på vg. 1 er gutter, mens 59 prosent er jenter.

– Vi er helt på normalen sammenlignet med de andre skolen. Det er vi glade for, sier rektor Kirsti T.K. Haug.

Hun er ikke bekymret fort at karaktersnittet har gått ned.

– Det svinger ofte fra år til år. Vi ser at noen elever kvier seg for å søke året etter at snittet har vært høyt, og derfor blir ofte snittet lavere neste år, forklarer Haug.

Nedgang for oljefag

Det er kraftig nedgang i karakterkrav for tradisjonelle oljefag. For to år siden var det krav om 48 karakterpoeng for å komme inn på Vg2 brønnteknikk. Nå holder det med 25 karakterpoeng.

Det er omlag 980 elever med opplæringsrett som står på ventelister etter 1. inntak til alle sine ønsker. Disse fordeler seg slik:

330 søkere til Vg1

390 søkere til Vg2

260 søkere til Vg3

Søkere med opplæringsrett og som står på venteliste til alle sine ønsker, får tilbud i 2. inntak. Dette skjer i begynnelsen av august og frem mot skolestart.

Gleder seg til skolestart

Ida har allerede begynt å glede seg til skolestart.

– Jeg ser for meg at det er litt sånn high school musical-tendenser, synging og dansing i gangene, ler hun.

Flere av venninne har valgt annerledes enn Ida.

– En venninne skal gå på kokkelinjen på Bryne og flere av venninnene mine skal på på Sandnes vgs.

Hun håper å kunne jobbe med sang og musikk i fremtiden.

– Jeg vil jo gjerne bli noe innen musikk, men jeg kommer jo fra gård, så om det ikke går, så får jeg overta gården, ler hun.

Carina Johansen

Over 15.000 får førstevalget

Over 18.700 elever har fått tilbud i 1. fellesinntak til videregående skole for neste skoleår. 15.456 elever har fått tilbud på sitt første ønske og 1635 har fått tilbud på ønske nummer 2.

Det er kraftig nedgang i karakterkrav for tradisjonelle oljefag. For to år siden var det krav om 48 karakterpoeng for å komme inn på Vg2 brønnteknikk. Nå holder det med 25 karakterpoeng.

Det er omlag 980 elever med opplæringsrett som står på ventelister etter 1. inntak til alle sine ønsker. Disse fordeler seg slik:

330 søkere til Vg1

390 søkere til Vg2

260 søkere til Vg3

Søkere med opplæringsrett og som står på venteliste til alle sine ønsker, får tilbud i 2. inntak. Dette skjer i begynnelsen av august og frem mot skolestart. Her er listen: