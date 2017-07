Sjekk hvor det er vanskeligst å komme inn på videregående skole

Aller vanskeligst er det å komme inn på Vg1 musikk/dans/drama hvor elevene må ha 4,8 (som betyr 48 karakterpoeng) i snitt for å komme inn, ifølge ferske tall fra Rogaland fylkeskommune

St.Olav vgs og St. Svithun vgs topper listen over skolene med høyest karaktersnitt i studiespesialisering. Her må du har 4,5 i snitt for å komme inn på studiespesialisering. Ved Stavanger katedralskole, som før har toppet listen, holder det nå med drøyt 4,3 karakterpoeng. I fjor var måtte du ha 4,8 i snitt for å komme inn.

Carina Johansen

Over 15.000 får førstevalget

Over 18.700 elever har fått tilbud i 1. fellesinntak til videregående skole for neste skoleår. 15.456 elever har fått tilbud på sitt første ønske og 1635 har fått tilbud på ønske nummer 2.

Det er kraftig nedgang i karakterkrav for tradisjonelle oljefag. For to år siden var det krav om 4,8 karakterpoeng for å komme inn på Vg2 brønnteknikk. Nå holder det med 2,5 karakterpoeng.

Det er omlag 980 elever med opplæringsrett som står på ventelister etter 1. inntak til alle sine ønsker. Disse fordeler seg slik:

330 søkere til Vg1

390 søkere til Vg2

260 søkere til Vg3

Søkere med opplæringsrett og som står på venteliste til alle sine ønsker, får tilbud i 2. inntak. Dette skjer i begynnelsen av august og frem mot skolestart. Her er listen: