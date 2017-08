«Havnesjefen» er død

– Nå er «Havnesjefen» død, sier fungerende ordfører i Os kommune, Laila Marie Reiertsen til BT.

Den sinte knoppsvanen som har skapt voldsomt engasjement i Os og i store deler av resten av landet i sommer, ble avlivet i natt.

Dette skjer selv om advokat Per Magne Kristiansen hadde fått utsatt avlivingsdatoen til kommunen frem til 20. august tidligere denne uken.

Til tross for utsettelsen mener Reiertsen at fellingsvedtaket til kommunen fortsatt er gyldig.

– Det har vært fellingsløyve på «Havnesjefen» helt siden 23 Juli. Det er det som er grunnen til at han nå er avlivet. Ikke noe annet, sier hun.

Det har vært et voldsomt engasjement rundt «Havnesjefens» skjebne gjennom sommeren. Ordfører Reiertsen er derfor forberedt på sterke reaksjoner.

– Dette var noe vi hadde vedtatt. Vi gjennomførte, så får vi ta det som det kommer, sier Reiertsen.

– Avlivet i natt

Så sent som i går ble en 16-år gammel jente angrepet av svanen i havnebassenget på Os. Hun fortalte at svanen hoppet opp i båten hennes og gikk løs på både henne og båten med nebb og vinger. Til slutt hoppet hun i sjøen for å komme seg unna.

Reiertsen sier «Havnesjefen» ikke ble avlivet på grunn av dette angrepet, men fordi de allerede hadde et fellingsvedtak.

– Dette handler ikke om angrepet på den 16 år gamle jenten, men om skadefellingsløyvet som ble tatt ut 23 Juli, sier fungerende ordfører Reiertsen.

Verken Reiertsen eller Bjørnefjorden landbrukskontor ønsker å si noe om hvordan «Havnesjefen» ble avlivet.

– Viltforvaltningen har oppdraget. De avlivet ham i løpet av natten som var. Men jeg kan ikke si noe om hvordan han ble avlivet, sier Øystein Svalheim fra Bjørnefjorden landbrukskontor.

Heftig krangel

I slutten av juni i år ble en fem år gammel barnehagejente angrepet og dratt under vann av knoppsvanen i havnebassenget i Os. Siden den gang har det vært en heftig krangel om hva som skal skje med svanen.

Saken har satt sterke følelser i sving hos mange, og debatten har vært spesielt hissig i sosiale medier.

Søndag denne uken fortalte Os-ordfører Marie Lunde Bruarøy at hun var rystet over hetsen kommunale ansatte har blitt utsatt for.

– Det tar helt av, folk er i harnisk. Alt er svart-hvitt. Enter er du dyreelsker eller dyrehater, sa hun til BT.

Dagen etter ble det arrangert et demonstrasjonstog i Os sentrum hvor demonstrantene krevde at «Havnesjefen» måtte få leve videre. Rundt 30 personer stilte opp for å vise sin støtte.

Fakta: Havnesjefens historie Her er havnesjefens historie, oppsummert i gode og mindre gode høydepunkter: 2010: Svanen, som senere skal få navnet Havnesjefen, kommer til Os og velger å bli værende. 2012: Havnesjefen får en fiskekrok gjennom nebbet en januardag. Brannvesenet rykker ut i båt for å få den fjernet. Bergens Tidende var på stedet, og publiserte en bildereportasje om hendelsen samme dag. To måneder senere får svanen en fiskekrok gjennom foten. Sølvi Bugge, leder for hjemmesiden «Svanehjelpen i Os», blir tilkalt og sammen med sin mann, som er lege, sørger de for at svanen kommer fra også denne episoden i god behold. 2012: Havnesjefen blir blyforgiftet og blir sponset av kommunen med kommunal sykeordning med bakgrunn i tiltak fra daværende ordfører, Terje Søviknes. Om svanen skal få ansattnummer i personalsystemet i Os er Søviknes usikker på. Kommunen spytter uansett i et par tusen kroner for å betale for behandlingen. 2012: Sølvi Bugge utgir sin første bok om «Havnesjefen», «Svanene i Oselvo». 2013: Andre bok om «Havnesjefen» blir utgitt, kalt «Vi er flere enn Havnesjefen i Oselvo». 2014: Ny sak som vekker oppstyr. En full mann løfter «Havnesjefen» etter halsen og mener politiet må arrestere svanen for å forstyrre vanlig ro og orden. 2015: «Havnesjefen» får foten skadet i det som sannsynligvis har vært en båtmotor. Nok en gang blir det handlet raskt og effektivt. Brannvesenet rykker ut og svanen blir operert av veterinær. 2015: Smykkekolleksjon blir oppkalt etter «Havnesjefen». 2017: «Havnesjefen» går til angrep på to av sine barnebarn i februar. Brannsjef i Os melder til Os og Fusaposten at det stort sett er eldre damer med morsinstinkt som melder inn om skadde svaner. 2017: Nyoppstartet restaurant i Os får navn etter «Havnesjefen», Havnechefen restaurant. 2017: «Havnesjefen» drar en barnehagejente under vann. Saken blir dekket av landsdekkende medier som TV 2 og Dagbladet. Diskusjonen blir mer opphetet enn noen gang, og Os kommune blir presset til å fatte vedtak om hva som skal skje. I dag ble det bestemt at den vil bli avlivet om tre ukers tid. Sommeren 2017: Vedvarende krangling om svanen skulle avlives eller ikke. 30. juli: Fungerende ordfører Laila Marie Reiertsen (Frp) sier avlivingen av «Havnesjefen» er utsatt i 14 dager. 31. juli: 30 personer stiller opp i demonstrasjonstog mot avliving av «Havnesjefen». 2. august: Lokalavisen Midtsiden i Os melder at en 16 år gammel jente ble angrepet av «Havnesjefen». Hun fortalte at svanen hoppet opp i båten hennes og gikk løs på både henne og båten med nebb og vinger. Til slutt hoppet hun i sjøen. 3. august: «Havnesjefen» er avlivet

Regjerte havnen i årevis

«Havnesjefen» har vært kjendis i Os lenge før bråket i sommer. Han har nemlig regjert havnen i Os kommune i årevis.

«Havnesjefen» fått fiskekroker i både nebbet og føttene, han har blitt blyforgiftet og det har blitt gitt ut flere bøker om ham.

I år har en restaurant i Os blitt oppkalt etter ham, men de siste månedene har svanen fått mest oppmerksomhet etter angrep på mennesker.

Artikkelen oppdateres.