Tatt i 143 km/t ved Hinna på E39

Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt melder om en rolig natt til onsdag i distriktet.

Med ett unntak: Rundt klokka 01.50 ble nok en bilfører stoppet av en politipatrulje, etter at vedkommendes hastighet var målt til 143 km/t. Førerkort ble beslaglagt på stedet, og som vanlig vil det bli opprettet sak for bøtelegging.

141 km/t på E39 - mistet førerkortet

Dette skjedde et snaut døgn etter at en annen bilfører fikk sitt førerkort beslaglagt for å ha kjørt i 141 km/t. Og omtrent på samme sted: Ved Diagonalen og avkjørselen til Hinna på E39.