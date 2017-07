Klokken 16.50 fikk politiet melding om at det var to løse hester like ved Havhesten barnehage, som ligger på universitetsområdet på Ullandhaug i Stavanger.

Dersom noen vet hvem som eier hestene, ta kontakt, meldte politiet på Twitter.

Klokken 17.25 var hestene er på Grannessletta.

Eieren er funnet og er på vei for å hente dem, melder politiet.