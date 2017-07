Vervik går av som Gladmat-sjef

- Jeg har hatt en fantastisk tid som leder for Gladmat. Nå er tiden inne for å la noen andre føre festivalen videre, uttaler Vervik i en pressemelding.

Gladmat-sjefen forteller videre at hun er stolt av det arbeidet hun har fått til med å ha «etablert gode faglig møteplasser, nær doblet omsetningen og skapt en robust organisasjon».

– Jeg satte som mål å profesjonalisere driften og å øke det faglige innholdet. Samtidig har vi utviklet gode samarbeidsmodeller med aktører i måltidsbransjen.

Som daglig leder for Gladmat har hun vært med å etablere blant annet Gladmatretten til 30 kroner, seniorlunsjen, og ikke minst fagkonferansen Kokepunktet. Alle resultater av ønsket om å skape en festival med solid innhold. Mange visjoner har kokt ned til noen gode arrangementer som hun håper lever videre. Tilbakemeldingene på nye Gladmat er gode fra både publikum, bransjefolk og utstillere. De siste årene har hun også ivret for å innføre er en mer tematisk inndeling av festivalen. Et eget område for øl, for sjømat og internasjonal mat har gjort det enklere å finne frem for publikum, heter det i pressemedlingen.

– Det har vært viktig for meg at publikum skulle få oppleve helt tydelige konsepter. Jeg ville gi matfestivalen en tyngde som gjør at både fagfolk og besøkende ser på Gladmat som en viktig, interessant og aktuell møteplass, sier Vervik.

Hva han skal gjøre videre, har hun ikke bestemt seg for ennå, men:

– Neste år skal jeg i alle fall ha en skikkelig lang sommerferie, sier hun.

